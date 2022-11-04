NAPAWF 敦促亞裔女性積極投票

期中選舉將在8日登場，全美亞太裔美國婦女論壇(NAPAWF)為此在佛羅里達州、喬治亞州和德克薩斯州等關鍵州，積極敦促亞裔 女性選民投票 。

「選舉是讓我們團結起來並確保我們聲音被聽到的機會。」NAPAWF佛州 組織經理May Thach說，在選情緊張的情況，時常候選人最終些微優勢勝出，更凸顯了每張選票的重要。

「每次投票都很重要，因為影響亞裔和太平洋島民(AAPI)女性的日常生活的決策，經常取決於地方和州層級。」

即使南方亞裔人口快速增長，主流選戰活動仍未廣泛地接觸亞裔選民，尤其是母語非英語者。因此，NAPAWF正以10種亞洲語言聯繫選民，包括普通話、韓語、越南語、他加祿語、孟加拉語、印地語、泰米爾語、阿拉伯語、緬甸語和烏爾都語。

NAPAWF表示，已透過電話、上門拜訪以及數位等途徑，聯繫了近5萬選民。

NAPAWF尤其敦促首次投票者，不要被錯誤選舉信息誤導，同時推出以AAPI女性的個人故事和經歷的影片來鼓勵選民投票。

此外，該組織推出線上指南，告知選民如何、何時在佛州、喬州和德州投票，NAPAWF明尼蘇達州分會也創建了該州投票指南。佛州指南還提供印地語、烏爾都語和越南語版本。

「亞裔和AAPI社區常常遭忽視，因此我們必須積極參與投票，大聲發出我們的聲音，」NAPAWF德州組織者Georgia Rodriguez說。

其他NAPAWF選民外展工作的信息可查看：napawf.org/vote。