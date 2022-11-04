我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

NAPAWF 敦促亞裔女性積極投票

【亞特蘭大訊】

期中選舉將在8日登場，全美亞太裔美國婦女論壇(NAPAWF)為此在佛羅里達州、喬治亞州和德克薩斯州等關鍵州，積極敦促亞裔女性選民投票

「選舉是讓我們團結起來並確保我們聲音被聽到的機會。」NAPAWF佛州組織經理May Thach說，在選情緊張的情況，時常候選人最終些微優勢勝出，更凸顯了每張選票的重要。

「每次投票都很重要，因為影響亞裔和太平洋島民(AAPI)女性的日常生活的決策，經常取決於地方和州層級。」

即使南方亞裔人口快速增長，主流選戰活動仍未廣泛地接觸亞裔選民，尤其是母語非英語者。因此，NAPAWF正以10種亞洲語言聯繫選民，包括普通話、韓語、越南語、他加祿語、孟加拉語、印地語、泰米爾語、阿拉伯語、緬甸語和烏爾都語。

NAPAWF表示，已透過電話、上門拜訪以及數位等途徑，聯繫了近5萬選民。

NAPAWF尤其敦促首次投票者，不要被錯誤選舉信息誤導，同時推出以AAPI女性的個人故事和經歷的影片來鼓勵選民投票。

此外，該組織推出線上指南，告知選民如何、何時在佛州、喬州和德州投票，NAPAWF明尼蘇達州分會也創建了該州投票指南。佛州指南還提供印地語、烏爾都語和越南語版本。

「亞裔和AAPI社區常常遭忽視，因此我們必須積極參與投票，大聲發出我們的聲音，」NAPAWF德州組織者Georgia Rodriguez說。

其他NAPAWF選民外展工作的信息可查看：napawf.org/vote。

投票 亞裔 佛州

上一則

榮光會慶榮民節 感謝退伍軍人付出

下一則

疑仇恨犯罪 新州民宅萬聖節掛套繩非裔娃娃

延伸閱讀

喚推特總部 德州地主願捐100英畝地給馬斯克

喚推特總部 德州地主願捐100英畝地給馬斯克
佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿
拜登衝佛州助選 轟現任州長德桑提斯是「川普的化身」

拜登衝佛州助選 轟現任州長德桑提斯是「川普的化身」
2040年德州LGBTQ選民近兩成 有望成增長最快投票族

2040年德州LGBTQ選民近兩成 有望成增長最快投票族
慈濟德州分會 11月12日義賣健走

慈濟德州分會 11月12日義賣健走
德州公校成績下滑但勝加州 與其他州相較表現也不錯

德州公校成績下滑但勝加州 與其他州相較表現也不錯

熱門新聞

46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

2022-11-03 20:45
竊賊闖進鞋店庫房，掃貨掃到一半卻發現裡頭都只有一隻鞋。（KDFW電視台）

這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下

2022-11-01 21:25
伊大警局提醒學生務必留意詐騙。示意圖。(Photo by Lindsey LaMont on Unsplash)

伊大1中國生遭詐鉅額31萬 警呼籲勿再上當

2022-11-03 10:16
50歲的艾倫涉嫌殺害兩少女。(印州州警)

印州2少女死前錄下兇嫌聲音與照片 5年半後疑犯落網

2022-10-31 13:04
以海盜做主題的「米契爾登陸點」公園構想圖。(Mitchell Chang基金會臉書)

華裔夫妻創海盜公園 紀念已故稚子

2022-11-03 02:00
亞城都會區的平均房貸利率在過去一年持續飆漲，房地產市場明顯陷入衰退。(美聯社)

房貸利率暴漲 亞城房市衰退 9月大都會區售出7450套房

2022-10-28 15:48

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國