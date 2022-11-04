榮光會慶榮民節 感謝退伍軍人付出

亞特蘭大榮光會理事們。(記者林昱瑄╱攝影)

亞特蘭大 榮光聯誼會於日前在亞特蘭大華僑文教服務中心舉辦慶祝榮民節暨秋季會員大會，由理事長朱安生主持。駐美國台北經濟文化代表處退伍軍人事務組組長倪邦臣特別從華府到場參加。 「龍的傳人」鼓藝隊表演。(記者林昱瑄╱攝影)

其他與會嘉賓還包括了喬治亞州退伍軍人日協會(Georgia Veterans Day Association)主席米勒(Kevin Miller)、長年在喬州 班寧堡(Fort Benning)接待照顧在當地受訓的中華民國 步兵學員的艾肯女士(Eva Aiken)及僑教中心主任歐宏偉等，約近百人出席。 榮光會理事以及嘉賓們合影。(榮光會提供) 中美綜藝協會民族舞蹈演出。(記者林昱瑄╱攝影)

大會開始前，所有會員合唱中華民國、美國國歌及三軍軍歌。朱安生表示，榮民們年輕時從軍保家衛國，退伍後參加國家建設、開拓東西橫貫公路 、參與十大建設；現今國家的繁榮，要感謝榮民前輩們流血流汗打下的根基。感謝退輔會在全台各地成立榮民之家、榮民醫院，照顧榮民，讓他們安度晚年。 喬州退伍軍人日協會主席Kevin Miller，預告該會12日將舉辦退伍軍人日遊行。(記者林昱瑄╱攝影)

多次來到亞特蘭大的倪邦臣表示，很高興到此與榮光會一同慶祝國慶及榮民節。他也表示，1988年他第一次到美國受訓就是在喬州班寧堡，受到艾肯女士的照顧，感謝她對於國軍多年來的照顧。他也感謝米勒多年來持續為美國退役軍人的付出。 「Dragon Sisters」擊鼓表演。(記者林昱瑄╱攝影) 朱安生感謝榮民為國家的付出。(記者林昱瑄╱攝影)

長年以來與榮光會關係密切的米勒也表示，多次參加該會活動，很感動於榮光會的井然有序以及會員們的熱情。他也預告喬州退伍軍人日協會將於11月12日舉辦第41屆退伍軍人日遊行。感謝榮光會多年來對該活動的參與與支持。