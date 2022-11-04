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全美最佳氣候及房價城 北卡夏樂奪冠

記者王政賢╱北卡羅來納州報導

房地產數據網站Property Shark日前發布「全美住房負擔能力和氣候最佳的前20大城市」年度報告，其中北卡夏樂被評為氣候最好、住房最實惠的城市首位。

北卡另兩個城市也名列前茅，洛麗位居第二，格林斯伯勒(Greensboro)排名第五。

美東南其他城市中，喬治亞州哥倫布市(Columbus)排名第三，阿拉巴馬州莫比爾(Mobile)排名第四，田納西州納許維爾(Nashville)與佛羅里達州塔拉哈西(Tallahassee)則名列第九與第十。

該排名分析了全美所有人口超過15萬人的城市，並根據住房費用和氣候因素進行比較，首先選出收入中等屋主每月收入中所支付住房比率不超過其收入30%的城市；再將入選城市的經濟數字與良好天氣天數進行比較。

結果顯示，尋求溫和氣候和經濟適用房的民眾大多會向南部和東南部的亞熱帶地區找尋目標。這些城市往往夏季炎熱、冬季溫和但暴風雨天數較多。該排名也顯示，隨著極端天氣越來越普遍，氣候溫和的可負擔城市變得越來越少見。

上榜的前兩位：夏樂與洛麗除了生活成本適中、收入高和社區多元且具活力外，氣候溫和也是另一項優點。這兩地的悶熱天數少於排名中的大多數城市，以及達到冰點溫度的天數也較少。夏樂和洛麗分別有109天和111天完全晴朗。

在住房負擔能力方面，洛麗居民的收入中位數為6萬7266元，房價中位數為23萬250元，民眾只需將大約21%的收入用於每月支付住房費用。夏樂的收入中位數為6萬2817元，而房價中位數為29萬8296元，其負擔能力指數為29%。

格林斯伯勒平均每年有34天的氣溫達到華氏90度，日照時間約為109天。其房價中位數為18萬8143元，而收入中位數為4萬9964元，其負擔能力為23%。

哥倫布市氣候溫暖，每年約僅一個月的時間達到冰點溫度，每月住房支出約僅占居民收入中位數的16%。塔拉哈西每年則只有29天達到冰點溫度，其每月收入用於住房的比例占29%。

完整名單可查看：shorturl.at/afq68。

房價 北卡 阿拉巴馬州

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