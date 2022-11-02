北卡台藝會4校運動會 熱鬧非凡

台藝會國慶盃四校運動會在國旗歌中開始。(記者王明心／攝影)

為慶祝光輝10月，北卡 台藝會於10月最後一個周日在北卡大學Fetzer體育館舉行國慶杯四校運動會，共有200人參賽，加上親友組成的啦啦隊，盛況非凡。

此次除北卡州大、北卡大學、杜克大學參賽外，還有社會人士組成的「社區大學隊」，分別就籃球、排球、羽球 三項進行競賽，其中籃球還聘請了專業裁判。

此次參賽資格擴大為「與該校有關即可」，舉凡校友、家屬、男女朋友能參賽，主流球賽的「校際世仇情結」在聯賽中不復存在，例如朱嘉宇以前是社區大學隊成員，因大兒子朱良甫(Joseph Chu)上了北卡州大，便帶著讀高三的小兒子朱良臹(Matthew Chu)一起加入州大陣營助陣。

還在唸高中的蘇昕羽(Cynthia Su)去年破例被北卡大學納為成員，今年繼續效力。爸爸蘇暹戎曾是北卡州大主將，為支持女兒，「叛節」加入北卡大。今年剛上北卡州大的哥哥蘇桓羽(Henry Su)為了支持爸爸，也跳槽到北卡大，媽媽許妍飛笑著說「爸爸是孝女，兒子是孝子」。

對母校「一心死忠」的張世穎在學時曾是四校聯賽主辦人，現在畢業依然效忠北卡大學，擔任籃球隊隊長。他慨嘆自己老了「隊員都小自己10歲了」。他正為肌腱炎和半月板所苦，醫生告誡不可打球，但愛校心切的他未因此卻步。

負責租借場地的北卡大學同學會會長陳奕璁，從比賽前四處奔走確認器具設備，當天進出處理場地各種問題，到比賽時披掛上陣，非常辛苦。陳奕璁說身為地主，做這些是應該的。他並感謝各校幫忙維護和清理場地。

籌畫人僑務促進委員黃光榮表示，每年這場運動會主要為了慶祝雙十，並讓北卡僑胞與留學生 以球會友，增進感情。他感謝提供抽獎禮券的日料Akashi、台灣小吃當豬愛上包，和SweeTea波霸奶茶店。