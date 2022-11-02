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北卡亞裔聯盟最高法院前集會 爭取教育平權

記者王明心／北卡羅來納州報導
部分抗議者在最高法院前合影。(NCAAC提供)
部分抗議者在最高法院前合影。(NCAAC提供)

北卡亞裔聯盟(NCAAC)日前與美國亞裔教育聯盟(AACE)及其他族裔的14個組織，在華府聯邦最高法院門口舉行歷史性的「人人享有平等教育權益」(Equal Education Rights For All)集會，支持起訴教堂山北卡大學和哈佛大學對亞裔入學的歧視政策。

該會表示，過去數十年來，有40多州的數百所大學都使用和哈佛及北卡大學相同的錄取模式，提高亞裔學生的入學門檻。這種專門針對亞裔的種族歧視損害了亞裔的平等教育權益，加重亞裔的學習負擔，也造成許多心理疾病，違反美國憲法第14修正案和1964年民權法案。

在AACE和全國亞裔社區支持下，學生公平入學組織(SFFA)七年多前起訴哈佛大學和北卡大學，全案10月30日於最高法院聽審。

北卡亞裔聯盟主席陳志光和執行長陳海娜當天和其他華人從北卡趕赴集會。陳海娜說，這次集會不僅是為了影響法院判決，也希望喚起公眾的平權教育意識，讓美國社會聽到亞裔社區的呼聲。

當天從北卡前往的還有副州長辦公廳主任Brian LiVeechi、北卡州眾議院議長總法律顧問Sam Hayes、「無色聯盟」(Color Us United)主席徐東風(Kenny Xu)、James Martin學術更新中心主席Jenna Robinson、Thomas Moore Society特別法律顧問Tyler Brooks，他們和陳海娜皆在集會中發言。

北卡副州長羅賓森(Mark Robinson)、維州副州長西爾斯(Winsome Sears)、加州國會議員金陽(Young Kim)都發表支持聲明。羅賓森說，是時候結束大學招生的種族優先政策了，不能再限制任何學生接受高等教育，反之，要努力確保給每個人有挑戰自己和與別人競爭的平等機會。

西爾斯斥責大學的種族入學政策違背法律中的平等精神，不該否定亞裔生受教育的權利。她建議由大學贊助支持特許學校、擴大低收入學生獎學金、改進學生考試方式等，藉此增加大學的多元性。金陽指出，不公平的錄取過程粉碎了美國夢，使成績優異的學生處於不利地位，違背美國價值觀，所有的學生都應該有機會追求其夢想，不因種族背景而受到歧視。

最高法院當天聽審後，在保守派大法官占多數的情況下，很有可能會推翻這項已有44年歷史的規定，屆時非裔和西裔學生申請大學時所享有的優勢將面臨改革。

北卡亞裔聯盟(NCAAC)、美國亞裔教育聯盟(AACE)及其他組織發動教育平權抗...
北卡亞裔聯盟(NCAAC)、美國亞裔教育聯盟(AACE)及其他組織發動教育平權抗議集會。(NCAAC提供)

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