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房屋保險中涵蓋什麼

作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

有些人認為房屋保險將涵蓋所有，例如維修、維護、正常磨損、水閥漏水、電跳閘等等。這就是為什麼房屋有任何問題，他們打電話索賠。請記住: 所有索賠都將有記錄，所有保險公司都可以看到您的索賠記錄，即使沒有賠付支付了 $0 美元。另外任何房屋保單都有自掏腰包的一部分。即使被保，如果低於自付額，也不會賠付。如果索賠記錄多，即使沒有得到賠付，你可能會支付更高的保險。

讓我們來看看房屋保單涵蓋哪些：

1)標準房屋保單涵蓋哪些內容？

火與煙，閃電， 冰雹，風暴，冰、雪或雨夾雪造成的損壞，漏水的屋頂，內管道漏水，盜竊，落下的物體，如石頭或樹木，野火，騷亂或故意破壞等等。家裡個人物品財產和責任險保護。如果您的房屋需要維修，為你付出租房屋的費用等等。

 ***可以用這種方式判斷是否覆蓋：如果由於大自然造成的破壞，損壞或是你無法控制。

2)標準房屋保單哪些未涵蓋？

通常不包括洪水地震，維修，磨損，欺詐，縱火等等。

洪水&地震：如果在洪水區或地震區，您需要購買單獨的保單。我們可以提供洪水保險。

***房屋保險有許多額外的保障，增加覆蓋範圍，讓你更安心，增加更多的額外保障以滿足您的獨特需求。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務、法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處不僅是美國家庭保險集團(AMFAM)在GA最大的保險代理處，也是全美亞裔最大的保險代理處。累積豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。

保險 洪水 地震

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