160年法式傳承Camus卡慕干邑　全球限量珍稀佳釀 Cuvee 4.160 盡在亞特蘭大Tower Wine酒莊

Camus卡慕VOSP醇釀升級版干邑白蘭地，是以寶德區(Borderies)生命水蘊釀的美酒。(Tower提供)

品味美酒佳釀既如曹操的「短歌行」：「何以解憂，唯有杜康」，但細緻的品味更是對生活臻至美善的追求。法國干邑白蘭地品牌Camus卡慕在經過近160年、代代傳承的美酒，現在美國東南區最大的烈酒零售商 Tower Beer Wine & Spirits酒莊可以買到，更值得關注的是在Tower酒莊可洽詢全球僅50套限量版Camus卡慕禧年Jubilee 5.50，和限量發售784瓶的珍稀版Cuvee 4.160。

Camus卡慕在1863年由Jean-Baptiste Camus創立，百年來釀造並精選出多款優質干邑。Camus是眾多大型酒莊中少數仍由家族經營的干邑酒廠，至今傳承至第五代，第五代便人是西里爾‧卡慕(Cyril Camus)，也是目前的Camus市場總監。

Camus使用來自六個不同區域生產的生命之水，但只擁有寶德區(Borderies)的土地，Camus家族城堡Plessis便是在寶德區。Camus在寶德區的葡萄種植、釀酒到蒸餾全不假手他人，在品質上也更能控管。寶德區的干邑特色便是細緻的紫羅蘭芬芳，因此Camus推出以寶德區為主的VSOP和XO，只使用寶德區生產的生命之水調配而成。

這家法國酒廠推出的Camus卡慕禧年Jubilee 5.50，全球限量只有50套，而50這個數字，也正是向今年50歲的第五代傳人Cyri Camus致敬。Camus Jubilee 5.50特殊的酒瓶，是由法國知名藝術家Serge Mancequ設計，採用最純淨的Baccarat水晶製成的水晶酒樽；而安放Camus Jubilee 5.50的品鑒桌也是精心打造。每套干邑和品鑒桌都有獨立的編號，也是卡慕獻給這個世界的臻品。

據介紹，這款干邑散發著高等皮革和上等菸草香味，並飄著清淺的橡木和蜂密味。酒質醇厚，單寧細膩，和令人愉快的天然香料氣息，餟飲雋永持久。

另外，Cuvee Rarissime(年份珍藏系列)是一款珍稀干邑，由Cyril Camus親自挑選卡慕酒窖裡最為獨特的生命之水調配而成。在過去10年中該系列僅有5款傳世之作限量面世。這一傳奇系列的最新力作，第六款新產品名為Cuvee 4.160，限量發售784瓶。

現在適值年底假期佳節的來臨，趕快向Tower酒莊洽詢卡慕珍稀佳釀，犒賞自己或贈送親友，高貴又盡顯誠意。這兒還有華人 熟悉的亞洲各類酒品。