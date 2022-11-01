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現代汽車55億電動車廠 喬州開工

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
現代汽車集團執行董事長Euisun Chung(左起)、喬州州長坎普和現代汽車總裁兼首席運營長Jose Munoz在現代喬州廠的奠基破土儀式舉杯慶賀。(美聯社)
現代汽車集團執行董事長Euisun Chung(左起)、喬州州長坎普和現代汽車總裁兼首席運營長Jose Munoz在現代喬州廠的奠基破土儀式舉杯慶賀。(美聯社)

現代汽車集團在美第一家專門生產電動車的工廠，上周在喬治亞州沙凡納(Savannah)附近的Ellabell破土動工。現代公司計畫該廠於2025年開始生產，至少將雇用8100名員工，每年生產多達30萬輛電動車。喬州官員表示，這是該州有史以來最大的經濟發展項目。

現代汽車集團執行董事長Euisun Chung表示，該廠將令業界其他人士稱羨。「此案對本地將帶來革命性的發展，」州長坎普(Brian Kemp)說。

破土儀式在11月8日選舉的前兩周舉行，共和黨的坎普與競選連任聯邦參議員的民主黨沃諾克(Raphael Warnock)都出席了儀式，兩人並短暫握手。

沃諾克說，希望在喬州看到更多此類合作及更多工作機會。此次他與共和黨沃克(Herschel Walker)的選戰結果，將會影響哪個政黨拿下聯邦參議院的主導權。

坎普則面臨與民主黨艾布蘭(Stacey Abrams)再度對決。他與州和地方官員合作，以18億的稅收減免和激勵措施將現代汽車吸引到喬州。

總統拜登也將促進美國電動車生產和銷售，作為其減緩氣候變化和增加製造業就業戰略的關鍵部分。白宮最近宣布撥款28億，用於在12個州增加電動車電池的生產。

民主黨8月並在國會通過一項全面性氣候和醫療保健法案，包含了對製造和購買電動車的激勵措施，包括對電動車購買者提供高達7500元的稅收抵免。

然而，稅收抵免給此次投資案帶來了些許緊張。國會對稅收抵免所做的更動將資格，侷限於北美生產的電動車。這意味著現代除非開始在喬州生產，否則並不符合條件。

韓國駐美大使趙泰勇(Tae-yong Cho)在典禮中表示，「韓國公司現因電動車稅收抵免規定的修正而處於不利地位，這對韓國的伙伴關係不利，對喬州不利，甚至對氣候變化的共同事業也不利，因為它限制了消費者的選擇。」

投票支持修訂後稅收抵免的《減少通貨膨脹法》(Inflation Reduction Act)的沃諾克則為此法辯護，稱這表明美國對投資電動車製造是認真的。但與此同時，他也提出一項法案，將推遲稅收抵免修訂生效的日期。他並要求財政部在採用法規以執行新標準時採用「最大靈活性」。

在現代投資案破土的同時，喬州在亞特蘭大以東耗資50億元、計畫雇用7500名工人的Rivian電動車廠投資案卻遇到了更深層的問題。

摩根郡(Morgan)的法官上個月否決了地方政府免除Rivian約7億元房地產稅的計畫，該公司則同意支付3億元來代替稅收。州和地方官員目前正權衡是否對法官的決定提出上訴。

房產稅減免是向Rivian提供的12億元激勵措施的主要部分。Rivian今年股價大跌，最近更宣布進行大規模召回，因車中某個零件可能影響駕駛操控，需召回栓緊。

當天被問及Rivian喬州廠計畫的未來時，坎普說他非常有信心，「絕大多數人都希望Rivian來到喬州。我們對喬州整個電動車市場感到興奮。」

電動車 喬州 投資

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