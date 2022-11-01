聯邦能源部電池帶計畫 喬州獲撥款

獲得聯邦資助以改善電動汽車行業的公司位置。(聯邦能源部)

聯邦能源部(U.S. Department of Energy)日前撥款28億給全美21個項目，以協助12個州落實所謂的「電池帶」(Battery Belt)計畫，其中喬州 東部也包括在內。

喬州索爾維特種聚合物公司(Solvay Speciality Polymers)在此計畫中拿到1.78億資金，將用以支付其預定在奧古斯塔(Augusta)現有運營位置附近興建工廠的成本。

該工廠將製造一種特殊材料，幫助使電池維持電力時間更長，此計畫仍須經該公司董事會做出最終確定。

據該公司稱，其名為PVDF的產品幾乎所有電池供應商都會使用。

根據聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)的說法，該廠可創造500個建築工作和100個製造工作。

美國為制訂更清潔技術的轉變計畫，需要能夠處理材料以製造電腦芯片的設施、製造新電池和回收舊電池的工人，以及大量的充電站，這樣電動車 駕駛才不會因無地充電而受到影響。

其中，喬州將獲得1.35億元的聯邦資金來擴大其電動車充電基礎設施，其中大部分集中在亞特蘭大都會 區。

喬州積極追求電動車產業，並慷慨地提供激勵措施，使其成為電動車製造商和附屬企業的主要著陸地點。

在過去一年裡，現代汽車和Rivian已分別簽約在布萊恩郡(Bryan)和Social Circle附近建設電動車工廠。 Rivian計畫每年可生產30萬輛車。

其他連鎖企業也緊隨其後。根據《奧古斯塔紀事報》(Augusta Chronicle)指出，今年夏天，在奧古斯塔都會區，一家德國公司破土動工，建立了回收銅的工廠，另一家日本製造商將生產電動車的關鍵部件的銅箔(copper foil)。

然而，喬州對電動車的狂熱並尚未反應到對電動車的激勵措施，也沒有影響應對到對抗氣候變化的政策改變。