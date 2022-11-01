亞特蘭大 名列國際3大超級樞紐機場

亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場是全球第三大國際航班「巨型樞紐」。(機場臉書)

根據旅遊數據公司OAG的一項研究顯示，亞特蘭大 Hartsfield-Jackson國際機場 是全球第三大國際航班「巨型樞紐」(megahub)，這反映了疫情 之後的美國航空旅行強勁反彈。

亞特蘭大機場排在名列第一的芝加哥歐海爾(O'Hare)國際機場和第二名的達拉斯/沃斯堡(Dallas/Fort Worth, DFW)國際機場之後。亞特蘭大是達美航空(Delta)最大的樞紐，歐海爾是聯合航空(United)的樞紐，DFW則是美國航空(American)的樞紐。

OAG此一排名是基於往返國際航班的連接數量，相對於所服務的目的地數。

亞特蘭大在OAG上一次發布大型樞紐排名的2019年中排名第八。報告顯示，美國航空旅行市場從COVID-19的影響中恢復得比世界其他地區要更為強勁。

OAG首席分析師格蘭特(John Grant)中表示：「鑑於國際目的地的減少和美國國內市場的復甦力道，今年前十名榜上有七個美國機場也不足為奇。」

2019年，倫敦希思羅(Heathrow)機場是全球第一大國際連接機場，但今年跌至第22位。

在基於國內航班連通性的OAG美國國內大型樞紐排名中，亞特蘭大排名第二，僅次於歐海爾，與2019年持平。

包括拉斯維加斯McCarran國際機場和檀香山機場等受益於休閒旅遊強勁復甦的機場，在全美國內排名中也上升。