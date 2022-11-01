喬州男大生 梨泰院踩踏事件罹難

在此次事件中不幸罹難的喬治肯尼索州立大學學生布萊西。(Twitter/@steve_blesi)

在10月29日南韓 首爾梨泰院 的萬聖節推擠慘案中，共有兩名美國人罹難，其中一名為來自喬治亞州肯尼索州立大學(Kennesaw State University, KSU)的男學生。該事件目前已造成154人死亡。

在首爾留學的20歲KSU學生布萊西(Steven Blesi)來自喬州瑪瑞埃塔(Marietta)。他與另一名來自肯塔基大學(University of Kentucky)的護理系大三學生Anne Gieske是此次罹難的兩名美國人。

布萊西是主修國際貿易的學生，是KSU至南韓留學的11名學生之一。該校的聲明指出，其他10位KSU學生都已回報安全無虞。

「我們代表整個KSU社區，向布萊西的家人和朋友表達我們的關切和祈禱，並為這次悲劇及損失哀悼，」KSU校長施瓦格(Kathy Schwaig)說。

KSU表示，將為受影響的學生提供心理諮詢服務。

布萊西的父親告訴華盛頓郵報和紐約時報，他的兒子具有冒險精神。

拜登 總統也向遇難的兩位美國人家屬表示哀悼。

南韓首爾警察廳31日表示，梨泰院踩踏事故154名遇難者身分確認工作已經完成，共計有98名女性及56名男性死亡，死者多為20多歲年輕人，另有33人重傷與116人輕傷，合計傷亡303人。