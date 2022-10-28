喬州州務卿選舉 阮碧挑戰拉芬斯伯格

喬州大選，其州務卿位置將由民主黨的阮碧(右)挑戰現任共和黨的拉芬斯伯格。(Atlanta Press Club影片截圖)

根據OpenSecrets數據顯示，全美期中大選募款屢創佳績，而其中掌管各州選務工作的州務卿，在全美選舉共籌得5620萬選舉經費，創歷史新高。

喬州 州務卿選舉是全美角逐該職位最激烈選戰之一。目前在位的共和黨籍拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，與對手民主黨阮碧(音譯，Bee Nguyen)在公開辯論均聲稱捍衛投票 權，而兩人具體主張截然不同。

拉芬斯伯格因為2021年1月2日和前總統川普 的電話錄音，一夕間家喻戶曉。依據華盛頓郵報公布的錄音，他一再拒絕幫助川普推翻2020年大選結果。喬州公共廣播(GPB)表示，拉芬斯伯格因此贏得全美選舉誠信捍衛者的聲譽。

拉芬斯伯格力挺喬州2021年選舉改革法SB202，限制投票箱的位置，禁止非選務工作人員在投票所附近分發食物和飲料，以及支持不在籍投票須增加身分證。該法備受爭議，導致職業棒球大聯盟，將明星賽遷出亞特蘭大搬到丹佛。

阮碧從政前經營非營利組織(NGO)，主張捍衛弱勢族群的投票權以及選舉可及性。她表示，法律應有利於登記選民投票，而非增加更多行政要求。她作為州議會議員，最自豪成就是修改選民登記法 ，恢復5萬名合法選民的投票資格。

她也抨擊拉芬斯伯格對Coffee郡選舉違規調查處置不當，因監視器影片顯示在投票系統遭侵入同一天，共和黨籍官員護送川普陣營律師團隊進入選舉辦公室。本案目前由喬州調查局(GBI)立案調查中。

阮碧父母是越南難民。如她當選，將成為有史以來第一位亞裔喬州州務卿。