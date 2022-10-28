房貸利率暴漲 亞城房市衰退 9月大都會區售出7450套房

亞城都會區的平均房貸利率在過去一年持續飆漲，房地產市場明顯陷入衰退。(美聯社)

根據亞特蘭大 憲報(AJC)報導，亞城都會區的平均房貸利率 在過去一年提高一倍以上，房地產市場明顯陷入衰退，儘管因為房屋短缺，房價 不至暴跌，但銷售量正急遽降低。

根據全國仲介公司Re/Max的資料，9月在亞特蘭大都會區附近的29個郡售出約7450套房屋，中價位售價為37萬7500元。

全國房屋建築商協會(National Association of Homebuilders)首席經濟學家迪茨(Robert Dietz)上周說，雖然各方對整體經濟狀況的看法仍持有不同的意見，但對於房地產，大家幾乎一致認為，市場毫無疑問正處於衰退之中。

從8月到9月，都會區銷售量有所下降，雖然隨著學校開學和天氣轉涼，此情況仍算正常，但與去年同月相比，銷售量下降了27%，意味著隨著房貸利率的升高，房屋市場正急劇降溫。

潛在買家瘋搶房屋的情況已較少見，房屋出售的等待時間拉長。根據Re/Max的資料，待售房屋的平均上市時間為34天，而去年同期則為22天。

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)首席經濟學家Lawrence Yun說：「市場顯然正在轉向…自1980年以來，我們從未見過房貸利率在短時間內上升如此之多。」

聯邦住房貸款公司(Federal Home Loan Mortgage Corp)資料顯示，平均30年期固定利率房貸，一年前為3.05%，現在是將近7%。

追踪房地產市場的Bright MLS首席經濟學家Lisa Sturtevant表示，這對大多需仰賴房貸的首購族的影響最大。｢在過去一年中，每月房貸繳款額平均增加了60%。」

房市資料分析公司Corelogic的經濟學家海柏(Selma Hepp)則說，這對大多數賣家來說影響也很大，因為他們通常也會計畫購買另一套房屋，如果不打算以現金購屋，那麼未來的房貸金額很可能比現在更高，每月要繳納更多的貸款。

這意味著上市出售的房屋減少，因此有意買房者的退場，並未嚴重的傾斜市場。9月份售出的房屋中位價仍比去年同期高出14.4%。

另一家市場分析公司ATTOM Data Solutions的執行副總裁Rick Sharga表示，亞城對房屋的需求仍然大於供給，｢大家認為利率上升，房價下跌。但實際上是利率上升，房價漲幅下降。」

他說如房價下跌，較可能是出現在高價位市場，因為高價位房屋買家通常較少，他表示：｢低價位或中價位市場的房價不會下跌。」

一年前在亞特蘭大都會區，賣家通常可按其要價賣出房屋。但根據Re/Max的說法，現在一般房屋上市後，買家較少，出價者也較少，因此通常成交價低於賣家要價。

即使房屋成交速度急速減緩，上市出售的房屋數量(庫存)仍然只夠大約2個半月的銷售量。專家說，這還不到買賣雙方權力大致相等的平衡市場比例的一半。

亞特蘭大地區Re/Max的Kristen Jones說：｢現有市場庫存仍遠低於 2019 年的水準，房源仍然嚴重短缺，需求很大。」(林淑真)