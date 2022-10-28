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「家庭小廚師」繪畫賽 11月9日截止收件

本報訊
由世界日報與美國味全公司聯合主辦的2022「家庭小廚師」繪畫比賽，將於11月9日截稿。(本報提供)
由世界日報與美國味全公司聯合主辦的2022「家庭小廚師」繪畫比賽，將於11月9日截稿。(本報提供)

世界日報與美國味全公司聯合主辦的2022「家庭小廚師」繪畫比賽，將於11月9日截止收件。歡迎全美16歲以下的小畫家，抓緊機會，踴躍參賽。

疫情及通膨，華人家庭逆水行舟，孩子或許還沒能力下廚，但暢想「我為家人做的一餐」，是正能量的開始。通過繪畫過程得以培養家庭責任感，使父母感到舒心。恰逢美國味全50周年慶，「分享愛，分享美國味全」一直是味全的價值觀。通過繪畫，小朋友也將與家長分享家庭的愛、感恩與責任感。

競賽主題為「家庭小廚師」。須以繪畫紙(11吋乘14吋)設計作品。採線上線下雙途徑，並鼓勵使用線上投稿系統，步驟與詳情請參活動官網：https://bit.ly/wcwj22。若選擇實體投稿，請於作品背面註明個人資料：姓名、出生年月日、電話、地址、組別。請於11月9日之前，將作品寄達紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)，逾期恕不接受。若需退回畫作，請提供郵票及信封。

比賽依年齡分為：6至7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8至9歲組、10至11歲組、12至13歲組、14至16歲組。

主辦單位除提供優勝獎金、獎狀，前三名可獲得獎盃。每組第一名可得獎金200元，第二名160元，第三名120元，佳作獎60元。評選結果及優勝作品訂於12月初公布於世界日報及活動官網。

詳情請參考活動網站 bit.ly/wcwj22，或電洽：(718)746-8889分機6309詹先生。

世界日報 疫情 華人

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