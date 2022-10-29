華美銀行2022第三季度財報　淨利近3億美元 每股獲利2.08美元

華美銀行總行位於加州，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)

華美銀行之控股公司華美銀行集團(East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票 代號為「EWBC」)日前公布2022年第三季度盈利報告，淨利達2.953億美元，每股獲利2.08美元。每股獲利與2022年第二季度相比，年增長率為58%；與去年同期相比增長32%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示：「我們在第三季度再度取得了優異的成績。淨利息收入創新高，達5.52億美元，與第二季度相比年化增長率達66%；同時，淨利差達3.68%，較上季度提高0.45%。第三季度期間，銀行的營運效率進一步提升，各項盈利能力比率均實現增長。2022年第三季度的平均資產報酬率(ROA)達1.9%，平均股東權益報酬率(ROE)達20.3%。」

吳建民指出，截至2022年9月30日，總貸款 額創新高，達475億美元，與第二季度相比，年化增長率為8%，得益於各類主要貸款的成長。資產品質一如既往的良好，呆帳消除比率仍保持在較低水平，同時，有問題貸款(Criticized Loans)較2022年6月30日減少11%。此外，2022年第三季度的强勁財務表現推動了銀行各類資本比率增加。第三季度末，銀行的第一類資本比率(CET1)為12.3%，有形權益與有形資產比率為8.35%。

吳建民說道：「憑藉行業領先的營運利潤率和資本水平，華美銀行有能力在不斷變化的經濟環境中穩健前行，幫助我們的客戶把握商機，實現個人和企業的繁榮發展。我們有信心為2022年畫上一個圓滿的句號，並為2023年奠定一個堅實有利的基礎。」

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