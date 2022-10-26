歐宏偉訪洛麗學校 勉學員學中文
亞特蘭大華僑文教服務中心主任歐宏偉22日到北卡訪視洛麗中文學校和洛麗台灣華語文中心，勉勵學員循序漸進學習華語，也感謝老師們用心教學。
歐宏偉當日早上到洛麗中文學校各班參觀教學，參與活動，和學生互動。他也到台灣華語文中心探視，學生和他分享學華語的動機，有的希望能和配偶家人溝通，有的想去台灣旅行，有的即將外調台灣，有的純粹覺得這是個美麗語言。他勉勵這些母語非華語的學生跟著老師按部就班學習，也歡迎他們到台灣體驗純正中華文化、享受美食，感受溫暖人情。
下午歐宏偉在與教師們的僑教會議中指出，僑校一般面對校舍、師資、招生、教材、和活動等挑戰，該校不但都克服了，而且茁壯成長。他嘉許教師們教導正體字對承續文化傳統的貢獻，表示正體字是依照六書原則而造，不但字體優美，字形與字義緊密結合，且字的結構中常蘊含文化哲理，學習正體字的同時也學了中華文化的價值觀。
校長陳翰儀以自家孩子從中文學校直接進入高中中文AP班，取代大學學分為例，肯定中文學校對第二代學中文的有力幫助。當天福爾摩沙海外青少年志工洛麗分會(FASCA Raleigh)的成員表演扇子舞和扯鈴技藝，表現下一代對民俗藝術的承傳。
歐宏偉也趁便宣導僑務新知，包括若2020年1月1日還有健保者，年底前回去可復保；以前的僑胞卡將在年底截止，歡迎大家申請換發「i僑卡」，提升僑委會對僑民服務，還可享海內外4000家特約商店的消費優惠。
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