歐宏偉訪洛麗學校 勉學員學中文

僑教中心主任歐宏偉和洛麗中文學校及台灣華語文中心的教師們開僑教會議。下圖前排左五起為陳翰儀、歐宏偉。(記者王明心／攝影)

亞特蘭大 華僑文教服務中心主任歐宏偉22日到北卡訪視洛麗中文學校和洛麗台灣華語文中心，勉勵學員循序漸進學習華語，也感謝老師們用心教學。

歐宏偉當日早上到洛麗中文學校各班參觀教學，參與活動，和學生互動。他也到台灣華語文中心探視，學生和他分享學華語的動機，有的希望能和配偶家人溝通，有的想去台灣旅行，有的即將外調台灣，有的純粹覺得這是個美麗語言。他勉勵這些母語非華語的學生跟著老師按部就班學習，也歡迎他們到台灣體驗純正中華文化、享受美食，感受溫暖人情。

下午歐宏偉在與教師們的僑教會議中指出，僑校一般面對校舍、師資、招生 、教材、和活動等挑戰，該校不但都克服了，而且茁壯成長。他嘉許教師們教導正體字對承續文化傳統的貢獻，表示正體字是依照六書原則而造，不但字體優美，字形與字義緊密結合，且字的結構中常蘊含文化哲理，學習正體字的同時也學了中華文化的價值觀。

校長陳翰儀以自家孩子從中文學校直接進入高中中文AP班，取代大學學分為例，肯定中文學校對第二代學中文的有力幫助。當天福爾摩沙海外青少年志工洛麗分會(FASCA Raleigh)的成員表演扇子舞和扯鈴技藝，表現下一代對民俗藝術的承傳。