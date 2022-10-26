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陳博和科學發想 設漂浮巨傘抗颶風

記者王明心／北卡羅來納州報導
陳博和在發表會中講述對颶風和颱風的「調風順雨之術」。(記者王明心／攝影)
陳博和在發表會中講述對颶風和颱風的「調風順雨之術」。(記者王明心／攝影)

北卡和台灣的居民常受颶風和颱風之苦，輕則狂風暴雨，阻礙交通，重則摧毀建築、橋樑，危害生命。北卡科學家陳博和日前舉行「颶風和颱風緩解技術」發表會，闡述他的「調風順雨之術」，希望藉由在颱風和颶風走廊上設置巨大漂浮傘，幫助減緩其所造成的影響。

陳博和自台灣清華大學化學系畢業後，在奧斯汀德州大學(UT Austin)取得化學博士，曾任美國Valspar及ArrMaz公司的研發總監，是木材地板防刮漆和低塵石油裂壓石英石的發明者，擁有16項美國專利，26種產品上市。

陳博和自Dow Chemical退休後，因自身經歷台灣颱風和北卡颶風所帶來的不便和風險，潛心研究如何整治降低兩者對人類財物及生命的威脅，發展出一套「調風順雨」理論。

他說炎炎陽光照在海洋上，水氣蒸騰，遇到低氣流時，容易風雲驟變而造成颶風和颱風。如果能根據過去100年的統計數據，找出颱風和颶風走廊，降低這些地方的太陽輻射和海水蒸發，低氣壓來時就不會驟然風雲變色。

他的「調風順雨」方法是在颶風或颱風走廊裡選定地點，在海面上佈置如同航空母艦般的巨大飄浮大陽傘，把陽光照射的強度減小到50%或40%左右。每個大傘艦至少有100海里(nautical mile)寬乘以200海里長，如須加大「傘面」，只要增加傘艦數目，把單位傘艦組合連鎖在一起即可。

他說這個技術可平靜海面，有利觀光、船運、漁業、海上太陽能的工業發展，也可讓如美國佛羅里達州、南美波多黎各、和台灣等亞熱帶、熱帶，或有綿長海岸線地區翻身成為太陽能產地及綠能外銷國，突破OPEC的能源控制，實現碳中和，降低全球溫度，防止海岸線上升和被侵蝕。

他希望藉此說明會把他的科學創見公諸於世，徵求各界批評指教，也尋求合作及支持，以便儘早實現目標。

陳博和在發表會中講述對颶風和颱風的「調風順雨之術」。(記者王明心／攝影)
陳博和在發表會中講述對颶風和颱風的「調風順雨之術」。(記者王明心／攝影)
民眾和媒體參加陳博和的「颶風和颱風緩解技術」發表會。(記者王明心／攝影)
民眾和媒體參加陳博和的「颶風和颱風緩解技術」發表會。(記者王明心／攝影)

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