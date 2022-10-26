北卡提前投票開跑 11/5截止

北卡提前投票(early voting)期間為10月20日至11月5日。(記者王明心／攝影)

美國2022年的中期選舉即將於11月8日舉行，北卡 的提前投票 (early voting)已於20日開始，選委會鼓勵民眾積極參與，維護民主制度，克盡公民義務和保障自身權利。

美國此次將選出國會眾議院435個席位和參議院100席位中的34個，以及39個州的州長。北卡將選出國會參、眾議員 ；州參、眾議員；州最高法院法官；中級上訴法院法官；公校董事會成員，和一些市鎮的市長等。

如果從未投票或於上次投票後搬家但尚未註冊的選民，須在提前投票期間現場註冊並投票。大選當日不允許現場註冊。

若以前曾投過票，便不須再註冊，可直接參加提前投票或選舉日投票。提前投票期間至11月5日，可在各郡網上查詢地點和時間，或至：https://vt.ncsbe.gov/OSSite查詢。早投投票所11月5日當天將在下午3時關門。

選舉日11月8日，從早上6時30分起到晚上7時30分可投票，地點可查：https://vt.ncsbe.gov/reglkup。

北卡華裔較為集中的幾個郡的選舉網站如下：

‧維克郡(Wake)：shorturl.at/bjqHM。

‧杜倫郡(Durham)：shorturl.at/HNU27。

‧橙郡(Orange)：shorturl.at/hqEY2。

‧梅克倫堡郡(Mecklenburg)：shorturl.at/ALNOP。