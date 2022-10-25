喬州1.2萬童 因COVID失去照護人

自疫情流行以來，喬州有將近1萬2000名18歲以下的兒童因此而失去照護人。(美聯社)

根據喬治亞州預算和政策研究所(Georgia Budget and Policy Institute, GBPI)分享的數據，自COVID-19疫情開始以來，喬州 有將近1萬2000名18歲以下的兒童因此而失去照護人，包括同住且提供支持及照護的父母或祖父母，這相當於每215名喬州兒童中就有1名經歷此變故。

兒童失去照護者除了導致內心悲痛外，也是一種童年不良經驗(adverse childhood experience, ACE)，這通常也可能導致其心理健康 不良和自殺行為。

ACE是兒童期(0至17歲)所發生的潛在性的創傷事件，有些可以預防，例如遭受忽視、經歷或目睹暴力，或有家庭成員企圖自殺或成功自殺。

一些機構使用青少年行為和經歷調查數據(Adolescent Behaviors and Experiences Survey)檢查了疫情間所發生的ACE與美國高中生的心理健康或自殺行為間的關聯。結果發現，青少年經歷的ACE次數與其心理健康惡化和自殺行為呈現正相關。

在COVID-19期間經歷四次以上ACE的青少年，當前心理健康狀況不佳和過去一年自殺未遂的比率分別是沒有經歷過ACE的青少年的4倍和25倍。

GBPI高級衛生政策分析師Leah Chan表示，創建一個兒童COVID-19倖存者基金，可以幫助這些遭受變故的孩童，助其家庭財務穩定。

「我們可使用現有的美國救援計畫(American Rescue Plan)資金，或者喬州的巨額盈餘來創建基金，為失去主要照護者的兒童提供支持。」

此基金將類似於911的受害者賠償基金。

該組織也發現，有色人種族群兒童的照護者死亡所占比率也較高。

「由於長期存在的結構性不平等，如職業隔離和勞動剝削，非裔 勞工作為一線工人面臨更多接觸COVID-19的風險，」Chan說，「並且在獲得預防和治療COVID-19所需的醫療保健方面也面臨障礙。」

她表示，在喬州，非裔兒童約占兒童人口的34%，但在因新冠而失去主要或次要照護者的兒童中，非裔就占了45%。

「喬州每160名非裔兒童中就有一名經歷過這種損失。」

另外，喬州受到COVID長期健康影響較高的族群，包括收入較低的有色人種，殘疾人士，以及農村人口等。

據2022年7月下旬至8月上旬的一項自我報告調查，在感染COVID的喬州人中，約有五分之一的人表示目前仍有長新冠症狀。據調查估計，約有71萬5276喬州成年人目前仍正經歷長新冠症狀。