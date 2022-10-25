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喬州積極發展電動車 廣邀設廠、增充電站、解除售電管制

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
喬治亞州近年來持續拓展電動車行業商機。(美聯社)
喬治亞州近年來持續拓展電動車行業商機。(美聯社)

美國汽車轉型電動化，喬治亞州引領風騷，緊抓八年全美電動車增量逾4500萬輛商機，積極吸引國內外車廠與電池大廠設廠投資，擘畫充電站網路，研議修法鬆綁監管用電和開徵售電稅，用以籌措道路修建和養護的替代財源，取代現行燃油稅源。

近年來電動車需求攀升，民調顯示34%美國消費者願意換購電動車。麥肯錫管理顧問(McKinsey & Company)估計在八年內，電動車占全美汽車比率將從1%(300萬輛)上升到15%(4800萬輛)。

這幾年，喬州政府優惠吸引電動車品牌Rivian，南韓現代汽車(Hyundai)、SK Innovation等至當地設廠增就業抓商機。

喬州現僅有1300個公共充電站，數量不足需強化基礎設施。白宮近日補助喬州1.35億元，通過國家電動汽車基礎設施NEVI計畫，畫定替代燃料走廊(alternative fuel corridors)，沿著喬州主要高速公路I-75、I-85、I-95、I-20和I-16號等州際公路沿線；US-82和US-441、I-985號州際公路/US-23交會處等，安裝約30到35個公共充電站以補足現有不足。預計每50哩，位於出口一哩內建設一站，每站至少四個充電口，能同時以150瓩充電，24小時對外開放。

喬州州法目前禁止多數企業售電，因此公共充電站位計時收租，論小時或分鐘計費。州議會正研議修法解禁，開放企業售電供電動車充電。

據喬州交通部門規畫總監Jannine Miller表示，政府若不經營充電業務，可開徵充電稅，取代燃油稅。燃油稅每年貢獻喬州約20億元，用於道路建設和維護，隨著電動車逐步淘汰燃油車，加油日減，舊稅源枯竭，政府視充電稅為新財源，持續開路養路。

喬州 電動車 汽車

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