喬州提前投票首日逾10萬人破紀錄 州長候選人激辯

坎普(左)與艾布蘭17日在首場州長辯論會上針對多項議題激辯。(美聯社)

在喬治亞州開放提前投票 的首日(17日)，創下超過10萬選民投票的新紀錄。競爭州長的現任共和黨坎普(Brian Kemp)和民主黨 艾布蘭(Stacey Abrams)則於當晚舉行首場辯論，就墮胎、經濟、犯罪、槍枝等議題進行激辯。

坎普發表了應是迄今他對墮胎最明確的立場，他說他不會再新加任何超越他在2019年簽署的「心跳法案」(heartbeat bill)的限制。該法禁止在懷孕六周後進行幾乎所有墮胎，而在聯邦最高法院於6月推翻了羅素韋德案(Roe v. Wade)後生效。喬州 法律允許包括強姦、亂倫和孕婦健康風險的例外情況墮胎。

在四年前以微弱差距輸給坎普後再度挑戰州長的艾布蘭說，坎普的政績其實很少。她說坎普削弱了槍枝法律，使槍枝充斥街道。他更削弱了婦女權利，拒絕讓女性獲得生殖保健。「喬州面臨最危險的事是讓坎普再連任四年。」

但坎普提醒選民，他向數百萬州民提供了數十億的稅收減免和退稅，他並將疫情間重開喬州經濟的結果歸功於該州的財政實力，並將經濟困難歸咎於民主黨。

針對投票權，艾布蘭指責坎普在擔任州長和此前擔任州務卿時試圖讓一些州民更難投票。

而針對共和黨人批評她承認坎普2018年勝利但拒絕使用「讓步」(concede)一詞後，艾布蘭說她將接受11月選舉的結果。

坎普則強調，他是在疫情初期放鬆限制的共和黨州長之一，「我們的經濟表現令人驚奇。那時艾布蘭不在這，我則一直在為你們而戰。」

而坎普利用州長辦公室權力大量支出，艾布蘭和民主黨人對此不滿，指出大部分支出是由民主黨COVID-19救濟法案承擔。艾布蘭認為，她對經濟有更好的願景，承諾將提供比坎普5000元幅度更大的教師加薪，擴大醫療補助計畫，增加小型和少數族裔企業獲得州合同機會，以及透過賭博彩金更廣泛地獲得大學援助。

坎普則將艾布蘭描繪成執法的敵人，稱她沒有得到喬州執法人員的支持。她反駁說，坎普使無證攜槍合法化，是把喬州變得更加危險。

坎普近日推出新的反犯罪提案，包括將招募青少年入幫派的強制性監禁刑期提高到至少10年，並讓法官更難釋放在沒有現金保釋下被捕的人。「這就是我正在做的，打擊街頭幫派，」坎普說。

艾布蘭則提起2021年亞特蘭大按摩院槍擊案。她說：「街頭幫派沒有射殺六名亞裔婦女。街頭幫派並不是民眾被槍殺的原因。」

今年喬州有超過400萬合格選民，超過半數可能會在選舉日前投票。州務卿辦公室官員斯特林(Gabriel Sterling)表示，17日有超過10萬人提前投票，超過先前的記錄7萬2000人。

已有超過20萬人要求郵寄投票，要求截止日為10月28日。提前投票將持續到11月4日。