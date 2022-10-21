夏樂亞洲文化節暨龍舟賽 熱鬧滾滾

龍舟比賽競爭激烈。 (記者王政賢╱攝影)

由卡羅來納州亞美商會(Carolinas Asian-American Chamber of Commerce)、梅克倫堡郡公園和康樂局(Mecklenburg County Park and Recreation)以及夏樂龍舟協會聯合舉辦的第23屆亞洲文化節暨龍舟賽，日前在北卡 夏樂舉行。活動中除了展示並慶祝各國亞洲文化及表演外，還舉辦了中國傳統龍舟賽、以及各類文化節目。 敦煌藝術團演出舞蹈半壺紗。(記者王政賢╱攝影)

夏樂外國語學校的小朋友演出中文歌舞「春眠不覺曉」，獲得文藝比賽五等獎。(記者王政賢╱攝影) 南北卡華人工商協會飛龍龍舟隊(上)以及夏樂華美協會龍舟隊。(上：王晴提供，下：華美協會提供)

龍舟賽共有36支隊伍參賽，包括夏樂華美協會、南北卡華人 工商總會、東航 書院和夏樂友好城市保定龍舟隊等。比賽分成四個小組，經過預賽、初賽和決賽後，夏樂華美協會獲得B組第二，南北卡華人工商總會飛龍隊獲得小組第一。

夏洛特中文學校演出舞蹈「芒種」。(記者王政賢╱攝影)

北卡州眾議會議員John Bradford和David Willis連袂來到現場，給亞洲節和龍舟節的共同創始人韓裔全起弦和華裔陳宗理頒發了州眾議院的獎狀，表揚其為發揚亞洲文化的貢獻。陳海娜代表北卡亞裔聯盟(NC Asian Americans Coalition)從三角地區專程趕來表示祝賀。 北卡州眾議員John Bradford (左一)和David Willis(右一)給亞洲節創始人全起弦(左二)和龍舟節創始人陳宗理(右二)頒發了州眾議會獎狀，表揚他們發揚亞洲文化的貢獻。 (記者王政賢╱攝影)

當天的第22屆亞洲藝術節「尋找最佳表演藝術」的比賽項目有17個團體參加，非比賽的文藝表演則有19個團體參加。愛樂合唱團演唱了兩首歌曲：「萱草花」和「飛吧，思念，展開金色翅膀」；南方國際語言學校South Academy of international languages的兒童表演了中文歌曲舞蹈「春天在哪裡」，獲得全場熱烈鼓掌。 勤勉機器人俱樂部(上)及東航書院的展示攤位。(記者王政賢╱攝影)