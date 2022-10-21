台灣與南卡州簽署高等教育合作備忘錄

駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍與南卡州高等教育委員會主委Rusty Monhollon博士(右)合影。(辦事處提供)

在駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處推動下，中華民國(台灣)教育部 繼與肯塔基州及阿拉巴馬州之後，18日與南卡羅來納州 高等教育委員會(South Carolina Committee on Higher Education)換文簽署「高等教育合作備忘錄」，有助提升台灣與南卡州在高等教育機構、華英語師資、獎學金等面向交流合作。南卡州是2020年「台美教育合作倡議」簽署後，與台灣簽署合作備忘錄的第四州。 政界、學界及台籍教授等貴賓出席情形。(辦事處提供)

本次備忘錄由南卡州高等教育委員會主委Rusty Monhollon與台教育部國際文教暨兩岸交流司司長李彥儀換文簽署，並邀請辦事處處長王翼龍、南卡州聯邦眾議員 Ralph Norman、州務卿Mark Hammond、州參議會教育委員會主席Greg Hembree、州眾議會教育委員會主席Merita Allison、參議會台灣連線共同主席Wes Climer、州參議員Rex Rice、州眾議員Jerry Govan、南卡大學(University of South Carolina)副教務長Sandra Kelley、南卡大學Walker Institute主任Carl Dahlman、任教於南卡大學的台籍教授等政、學、媒體人士共同見證。本儀式也邀請台灣駐美代表處教育組組長陳郁仁博士簡介台美教育合作現況，並於會後進行交流餐敘。 南卡州聯邦眾議員Ralph Norman致詞。(辦事處提供)

Monhollon表示，台灣與南卡州有著長期姐妹州關係，南卡州議會過往也年年通過友台決議案，鼓勵深化雙方教育、貿易及民間交流，台灣近來與阿州、肯州、亞歷桑納州陸續簽署高等教育合作備忘錄，本次代表南卡州政府簽署此項協議，將可進一步提升雙方在高等教育的合作及經驗分享。

促成雙方合作的Norman也強調台灣在全球晶片供應鏈的重要性，是美國及全球不可獲缺的夥伴之一，教育合作對民主發展極其重要，本次有幸見證南卡與台灣簽署合作備忘錄，期望未來能與台灣有更多合作。