我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

末日博士：1970年代不景氣混全球金融危機的時期要來了

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

台灣與南卡州簽署高等教育合作備忘錄

【亞特蘭大訊】
駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍與南卡州高等教育委員會主委Rusty Monhollon博士(右)合影。(辦事處提供)
駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍與南卡州高等教育委員會主委Rusty Monhollon博士(右)合影。(辦事處提供)

在駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處推動下，中華民國(台灣)教育部繼與肯塔基州及阿拉巴馬州之後，18日與南卡羅來納州高等教育委員會(South Carolina Committee on Higher Education)換文簽署「高等教育合作備忘錄」，有助提升台灣與南卡州在高等教育機構、華英語師資、獎學金等面向交流合作。南卡州是2020年「台美教育合作倡議」簽署後，與台灣簽署合作備忘錄的第四州。

政界、學界及台籍教授等貴賓出席情形。(辦事處提供)
政界、學界及台籍教授等貴賓出席情形。(辦事處提供)

本次備忘錄由南卡州高等教育委員會主委Rusty Monhollon與台教育部國際文教暨兩岸交流司司長李彥儀換文簽署，並邀請辦事處處長王翼龍、南卡州聯邦眾議員Ralph Norman、州務卿Mark Hammond、州參議會教育委員會主席Greg Hembree、州眾議會教育委員會主席Merita Allison、參議會台灣連線共同主席Wes Climer、州參議員Rex Rice、州眾議員Jerry Govan、南卡大學(University of South Carolina)副教務長Sandra Kelley、南卡大學Walker Institute主任Carl Dahlman、任教於南卡大學的台籍教授等政、學、媒體人士共同見證。本儀式也邀請台灣駐美代表處教育組組長陳郁仁博士簡介台美教育合作現況，並於會後進行交流餐敘。

南卡州聯邦眾議員Ralph Norman致詞。(辦事處提供)
南卡州聯邦眾議員Ralph Norman致詞。(辦事處提供)

Monhollon表示，台灣與南卡州有著長期姐妹州關係，南卡州議會過往也年年通過友台決議案，鼓勵深化雙方教育、貿易及民間交流，台灣近來與阿州、肯州、亞歷桑納州陸續簽署高等教育合作備忘錄，本次代表南卡州政府簽署此項協議，將可進一步提升雙方在高等教育的合作及經驗分享。

促成雙方合作的Norman也強調台灣在全球晶片供應鏈的重要性，是美國及全球不可獲缺的夥伴之一，教育合作對民主發展極其重要，本次有幸見證南卡與台灣簽署合作備忘錄，期望未來能與台灣有更多合作。

王翼龍表示，南卡擁有如克來門森(Clemson)及南卡大學等豐沛的學術資源，二校擁有許多台灣學生、教授及校友，相信備忘錄簽署後，必能在現有基礎上，進一步深化與南卡各層面的教育合作。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍(右五)與南卡州參議會台灣連線共同主席We...
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍(右五)與南卡州參議會台灣連線共同主席Wes Climer(左一)、參、眾議會教育委員會主席Greg Hembree(左四)、Merita Allison(左六)、聯邦眾議員Ralph Norman(右四)、州務卿Mark Hammond(右二)、高等教育委員會主委Rusty Monhollon博士(右一)。(辦事處提供)
駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍(前排左)與南卡州高等教育委員會主委Rusty Mon...
駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍(前排左)與南卡州高等教育委員會主委Rusty Monhollon博士見證及簽署備忘錄。(辦事處提供)

教育部 南卡羅來納州 眾議員

上一則

德州16歲雙胞胎遭上手銬、餓肚一周 狠心媽被捕

下一則

費城房屋供應縮減 買屋者少但仍競爭

延伸閱讀

高中社團找到自我價值 耶魯華生：進夢校 穩健的第一步

高中社團找到自我價值 耶魯華生：進夢校 穩健的第一步
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學
計畫追不上變化

計畫追不上變化
11位華裔韓裔高層候選人 分獲洛縣民主黨或共和黨背書

11位華裔韓裔高層候選人 分獲洛縣民主黨或共和黨背書
台灣會館10月22日舉辦升大學講座

台灣會館10月22日舉辦升大學講座
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

熱門新聞

休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46
隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
梅迪納家後院的狐狸。(擷自Nextdoor網頁)

人與6狐共存 聖安東尼奧民宅野趣橫生

2022-10-15 02:15
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
美股17日與 18日相繼大漲，投資專家表示，從10月中旬到年底，股市基本看好。（路透）

專家：若無黑天鵝 股市抄底機會來了

2022-10-19 12:35
物價高升迫使餐館提高價格，新州一居民出外吃早餐，點了一份法國吐司竟要22元感到震驚。(Getty Images)

牛肉漲1倍、雞肉漲3倍…新州物價飆漲 居民減少外食

2022-10-20 13:11

超人氣

更多 >
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學
社安金工作點數 將調為1640元換取1點

社安金工作點數 將調為1640元換取1點
用這5個方法 讓家中電費月省100元

用這5個方法 讓家中電費月省100元
「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億
婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭

婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭