11月4日前可提前投票　選區候選人與公投議題可查mvp.sos.ga.gov/s/

喬州選民可上州政府官網查看投票所有資訊。(截自網頁)

美國2022年11月8日期中大選已進入決戰階段，喬治亞州自即日起到11月4日(週五)可以提前投票 (Early Voting)。亞特蘭大亞美司法公義促進會(Asian Americans Advancing Justice-Atlanta，簡稱AAAJ)指出，如果選民不想在選舉日當天大排長龍，可以選擇提前投票。

今年的投票日為11月8日(週二)。這次的大選，喬州 將投票選出州長、州務卿、聯邦參議員和眾議員 、州參眾議員和地方各級首長、以及各項公投議題。今年期中大選接下來的重要日子包括：提前投票從10月17日(週一)到11月4日(週五)；缺席投票(Absentee Voting)申請時間則已從8月22日(週一)展開，到10月28日(週五)截止，郵寄或親自到投票所投遞截止時間為11月8日下午7時。

居住在喬州的選民參與投票前，若要了解自己選區候選人，可在喬州政府網站「我的選民」頁面(My Information)：https://mvp.sos.ga.gov/s/鼠標向下拉，在右下角可點選「查看範本選票」(View Sample Ballot)，點擊進入後便可以清楚知道自己選區的候選人以及公投議題。

至於投票地點，可點選該網頁上方有「我的投票地點」(My Voting Location)，進入後向下拉，頁面上有「缺席投票投遞地點」(Absentee Ballot Dropbox Locations)和「提早投票地點」(Early Voting Polling Locations)，便可依自己的方便到最近的投票所投票。

提前投票期間投票所從週一到週五上午9時至下午5時開放，及週六的10月22日和29日。具體時間可能因郡縣而異，但不超過上午7時到晚上7時。一些投票站可能會在週日的10月23日和30日開放，但確切的時間因郡縣而異。因此，AAAJ鼓勵大眾先通過投票地點信息網頁查看提前投票時間和地點。

投票時需要出示帶照片的有效身份證件，例如駕照、護照或選民身份證。如果還有其他問題，可請投票站工作人員幫助指導您完成整個過程。

投票是權力、發聲機會、更是為後代子在美國安身立命的作為。有關選舉問題可參閱AAAJ中文網站：https://www.advancingjustice-atlanta.org/2022-voting-chinese。如果需要投票的協助或對選舉的了解，可撥打AAAJ的選民熱線：404-955-7322，並在電話中要求中文服務。