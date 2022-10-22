民主黨在亞特蘭大中國城設立競選辦公室　候選人張龍：展現重視少數族裔權力和發聲機會 意義重大

民主黨在亞特蘭大中國城設立競選辦公室。

2022年是美國期中選舉年，喬治亞州民主黨 總部今年年中將競選協調辦公室(Democratic Coordinated Campaign Office)，設立在亞特蘭大中國城(Atlanta China Town)。喬州眾議院第80區(Georgia State House of Representatives District 80)候選人張龍(Long Tran)指出，民主黨在中國城設立辦公室的意義重大，更是民主黨重視包括華人在內的少數族裔釋放出重大訊息，希望大家能出來投票 ，展現自己的權力和發聲機會。

民主黨為了推動今年的期中選舉，7月便已在中國城設立辦公室；10月15日再由中庭花園旁的據點，搬到面對New Peachtree Road大街的辦公室，以方便服務選民。

這次的大選，喬州將投票選出州長、州務卿、聯邦參議員和眾議員、州參眾議員和地方各級首長，選舉日為11月8日(週二)。目前提前投票(Early Vote)已從10月17日展開，到11月4日(週五)截止。缺席投票(Absentee Voting)申請時間則到10月28日(週五)截止，郵寄或親自到投票所投遞截止時間為11月8日下午7時。

張龍說，因著中國城地處北喬州中心位置、以及他對華人在內的少數族裔了解，他建議民主黨競選辦公室設在中國城。民主黨決定接納他的建議，使得該黨可以藉此據點接觸更多的華裔、越裔、韓裔和拉丁裔等，希望促使少數族裔都能出來投票，使得政府「重視我們的主張，聽到我們的聲音」。

越南裔的張龍參選第80選區，範圍即是中國城附近的城市Dunwoody、Chamblee、和Doraville，他的妻子Susie是華裔，擁有兩個兒子，在Dunwoody居住12年。原從事電腦網路安全顧問工作，現為兩家咖啡館的東主。因著他對社區和商務的了解及政見主張，已獲得會員龐大的喬州商會背書支持。

張龍是首次出馬參選公職。他說，亞裔 在第80選區居住已有超過半世紀的歷史，然而迄今為止仍沒有一名亞裔民意代表，「現在是時候有代表我們自己的聲音了！我們需要一名領導人物，向主流社會不斷發聲。」

他說，2021年3月17日亞特蘭大發生震驚全美的按摩店槍擊案，死亡8人中有6名亞裔。當時許多主流媒體採訪亞裔，但事件過去後，「亞裔又沒有聲音了」，特別現在反亞裔仇恨犯罪嚴重，而且受害亞裔案例遠超過警方數據，「亞裔太沈默，總覺得自己被種族仇恨傷害是件丟臉的事，而噤聲不語。」

張龍還進一步指出，他聽說非裔民族主義組織「新黑豹黨」(New Black Panther Party)成員曾經到亞特蘭大中國城攜帶槍枝示威，「他們抗議說華人不讓非裔賺錢，完全是不實的指控。」在本報記者表明曾採訪報導此新聞事件後，他說：「只有世界日報一家華文媒體報導，這種攜槍抗議華人的活動卻沒有任何一家主流媒體報導！我們一定要向主流社會發聲，讓亞裔有更高的可見度。」