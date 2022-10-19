喬州流感升溫 專家籲盡速接種疫苗

在10月8日截止的一周內，喬州在全美流感報告地圖中，嚴重程度排名第二。(CDC網站)

根據疾病預防控制中心(CDC)的報告，在10月8日截止的一周內的本季第40周流感報告中，喬治亞州的嚴重程度位居全美第二，僅次於華盛敦特區。

該地圖利用ILINet所提供的呼吸道症狀通報資料所繪出，可能會包含若干的非流感病例。

5月時，喬州的流感水平處於最低。然後在9月逐漸上升至中等程度。

兒童被認為是流感季節中風 險最高的人群之一。當地醫院和診所中有許多兒童檢測 呈陽性。

「特別是在過去的兩周裡，我們從少數幾個陽性案例上升到幾乎85%的患者檢測後都呈現流感陽性，」哥倫布一家緊急護理中心的一名護士說。

中西部衛生區域的柯克蘭(Pamela Kirkland)告誡家長，孩童們會觸摸一切物品，因此家長應盡可能保持物品清潔。

一旦開始出現症狀，專家建議民眾應待在家裡，直到確認自己未感染流感。

專家也鼓勵所有6個月及以上的民眾盡快接種流感疫苗 。流感季最危險的人群包括65歲以上的成年人、患有某些慢性疾病(如糖尿病或哮喘)的成年人、2至4歲的兒童和孕婦。

民眾若接種流感疫苗，萬一真的受到感染，也不會那麼嚴重，也不容易出現那些可能導致住院或死亡的併發症，柯克蘭表示。

有關流感的更多資訊，可查看：https://www.cdc.gov/flu/about/index.html。