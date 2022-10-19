美中經文會 北卡州長官邸慶7周年

美中經濟文化協會舉行7周年慶祝活動。 (CAECA提供)

美中經濟文化協會(CAECA)日前在北卡 州長官邸舉辦7周年慶，該州16位政要和協會成員共計50人參加。

當天宴會廳特別安排7張桌子，每桌7把椅子。州長夫人庫伯(Kristin Cooper)表示州長官邸屬於人民全體，很高興能在此迎接大家。鋼琴名師柯秀亭演奏美國國歌。

國會議員普萊斯(David Price)讚揚華人 在科學研究、教育和醫學等領域的貢獻，尤其常邀他參加文化活動，讓他倍感華人的好客與溫暖。協會董事長黃海暉說協會成立以來不斷成長，曾與中國大使館合辦活動。他指出美中是世界前二大經濟體，需加強合作，北卡和中國也不斷在推進貿易和投資。

國會議員羅斯(Deborah Ross)說明國會通過反仇視亞裔 的法律，希望降低針對亞裔的犯罪行為。她感謝該會創會會長衛高榮向她提及華人社區的一些情況，她將帶回國會討論。州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)認為不同族裔互相交流，才能促進國際化。唯有瞭解對方背景和文化，才能瞭解其人。創會會長衛高榮很榮幸北卡16位政要蒞臨，表示普萊斯和馬歇爾都是他多年老友，感謝他們一直支持華人社區，他代表該會向兩位頒發傑出貢獻獎。

北卡總檢察官斯坦(Josh Stein)說華人為北卡的經濟、政治、文化發展貢獻良多，期盼共同努力，讓北卡更加強大和安全。州議員尼克(Wiley Nickel)表示加強與中國的合作，提高北卡經濟發展，造福人民是州議員的任務。

凱瑞市議員劉廣亞感謝華人社區的大力支持，特別是最近出錢出力，助她參選北卡州議員。當天貴賓還有州議員Cynthia Ball，維克郡議長Sig Hutchinson，維克郡委員Vickie Adamson、Maria Cervinia、凱瑞市議員Jack Smith，Morrisville市長T. J. Cawley，該會多名榮譽顧問等。