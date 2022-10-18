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988心理熱線啟動 喬州求助激增 45天湧逾3萬通電話

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

當新的全美心理健康危機熱線988於7月中旬啟動以來，喬治亞州的求助電話如預期般地增加。現在，該州需要更多資金來支持此需求激增。

喬州是最早在線上報告988熱線初步數據的州之一。該州官員在此期間所接到的通話、簡訊和聊天量比前一年增加了14%，即在45天內共計有超過3萬7500多通電話。

此一全美自殺預防和心理健康熱線旨在讓民眾更容易在心理危機時打電話或發簡訊尋求專業幫助。

官員也強調，喬州現有的危機熱線GCAL仍在運行。

根據喬州行為健康和發育障礙專員Judy Fitzgerald的說法，他們預計電話量將會持續增加。

有了這條988新專線，該州每天的「主動救援」(active rescues)數量或需要緊急醫療服務(EMS)或警方響應的案件數也有所增加。在988推出的前45天，喬州每天平均進行10.5次救援，相較起前一年僅有8.5次。

該部門報告指出，喬州此熱線約有97%的來電和簡訊得到了回應，平均等待時間約為7.4秒。

Fitzgerald說，有了這條988熱線，相信能夠反映在喬州和各州人民對於心理健康協助的真正需求。

在熱線開通的前45天，喬州人均通話率最高的地區是西南部的韋伯斯特郡(Webster)，是富頓郡(Fulton)的兩倍多。

Fitzgerald指出，相較起許多城市地區的自殺率持續減少，他們注意到了喬州農村的自殺率飆升了8.3%。

她說該州已與農業部門(Farm Bureau)和喬治亞大學(UGA)合作，在農村地區傳播對精神衛生資源的認識，這也可能導致求助件數的增加。

求助案件的增加意味著該州還需增加針對各級危機的服務，包括增加機動響應團隊的網路頻寬以及治療患者所需的床位和醫護人員。

該部門去年從州和聯邦政府獲得了2000萬元，用於應對危機，但經估計，此方面每年需額外的2.83億元，外加1.5億元的一次性建設成本。

為了滿足預計的需求，該部門預計喬州需將其社區危機床位(community crisis bed)容量增加一倍。而喬州對機動危機服務的需求預計將增長176%。

如果民眾或其親友正在經歷心裡掙扎或陷入危機，可致電或發短信至988，或上網：988lifeline.org尋求協助。

喬州 心理健康 喬治亞州

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