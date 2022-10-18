喬治亞理工台生會慶雙十 200人同歡

現場青春活潑的熱舞表演。(喬治亞理工台灣學生會提供)

為慶祝雙十節、凝聚台灣留學生並發揚台灣文化，喬治亞理工學院台灣學生會日前在校園舉辦「雙十晚宴(Double Tenth Banquet)」，備有弦樂四重奏、熱舞、遊戲、樂團、扯鈴等精彩節目，及阿兵哥台式川菜餐廳外匯佳餚，共有近200位該校各國學生、喬州各大學台生、僑領及政要等共襄盛舉。

場地布置洋溢雙十國慶歡愉氣息。(喬治亞理工台灣學生會提供)

活動中，台生會幹部團隊概述政績、財務狀況，並和新任幹部交接。本活動為喬治亞理工台生會首次舉辦全英文、公開的大型國慶主題活動。除各僑團、僑領踴躍慷慨贊助，教育部 部分補助，本活動亦是台生會首次獲得喬治亞理工學院經費補助。此外，僑教中心提供了各式中華民國國旗、文宣品、出借場地佈置裝飾品等，台美菁英協會更友情出借照相亭供活動使用，再再使活動更臻圓滿成功。

猜歌遊戲觀眾相當踴躍。(喬治亞理工台灣學生會提供)

當天與會佳賓包括了僑教中心主任歐宏偉、駐亞特蘭大 台北經濟文化辦事處副領事熊樂倫及經濟組組長陳新發、僑務諮詢委員黃美美、僑務委員范琪君、亞特蘭大台灣商會會長吳俊彥、中華學人協會學生主席許柏凱、亞特蘭大中華文化學校校長林香蘭及副校長夏忠菁、帝寶工業美國子公司MAXZONE執行長許叙伸及東岸區域經理呂依妮、甘斯維爾台商會會長陳家琪及代表王本桓、喬治亞理工學院教授梁越昇及研究生學生會會長Will Reichard、台美公民協會全國總會長Wellington Tzou、台美菁英協會亞特蘭大分會會長萬俐杉(Lisa Wan)、美東南玉山科技協會董事會成員Catherine Zhang、重陽會及亞城華人國際獅子會理事李亞新、西維吉尼亞州 馬歇爾大學退休教授Robert Lowinger夫婦等。