我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

喬治亞理工台生會慶雙十 200人同歡

亞特蘭大訊
現場青春活潑的熱舞表演。(喬治亞理工台灣學生會提供)
現場青春活潑的熱舞表演。(喬治亞理工台灣學生會提供)

為慶祝雙十節、凝聚台灣留學生並發揚台灣文化，喬治亞理工學院台灣學生會日前在校園舉辦「雙十晚宴(Double Tenth Banquet)」，備有弦樂四重奏、熱舞、遊戲、樂團、扯鈴等精彩節目，及阿兵哥台式川菜餐廳外匯佳餚，共有近200位該校各國學生、喬州各大學台生、僑領及政要等共襄盛舉。

場地布置洋溢雙十國慶歡愉氣息。(喬治亞理工台灣學生會提供)
場地布置洋溢雙十國慶歡愉氣息。(喬治亞理工台灣學生會提供)

活動中，台生會幹部團隊概述政績、財務狀況，並和新任幹部交接。本活動為喬治亞理工台生會首次舉辦全英文、公開的大型國慶主題活動。除各僑團、僑領踴躍慷慨贊助，教育部部分補助，本活動亦是台生會首次獲得喬治亞理工學院經費補助。此外，僑教中心提供了各式中華民國國旗、文宣品、出借場地佈置裝飾品等，台美菁英協會更友情出借照相亭供活動使用，再再使活動更臻圓滿成功。

猜歌遊戲觀眾相當踴躍。(喬治亞理工台灣學生會提供)
猜歌遊戲觀眾相當踴躍。(喬治亞理工台灣學生會提供)

當天與會佳賓包括了僑教中心主任歐宏偉、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處副領事熊樂倫及經濟組組長陳新發、僑務諮詢委員黃美美、僑務委員范琪君、亞特蘭大台灣商會會長吳俊彥、中華學人協會學生主席許柏凱、亞特蘭大中華文化學校校長林香蘭及副校長夏忠菁、帝寶工業美國子公司MAXZONE執行長許叙伸及東岸區域經理呂依妮、甘斯維爾台商會會長陳家琪及代表王本桓、喬治亞理工學院教授梁越昇及研究生學生會會長Will Reichard、台美公民協會全國總會長Wellington Tzou、台美菁英協會亞特蘭大分會會長萬俐杉(Lisa Wan)、美東南玉山科技協會董事會成員Catherine Zhang、重陽會及亞城華人國際獅子會理事李亞新、西維吉尼亞州馬歇爾大學退休教授Robert Lowinger夫婦等。

喬治亞理工臺灣學生組成樂團。(喬治亞理工台灣學生會提供)
喬治亞理工臺灣學生組成樂團。(喬治亞理工台灣學生會提供)

亞特蘭大 西維吉尼亞州 教育部

上一則

傳達亞裔煎熬 郭燿賢獲大河雙年展藝術獎

下一則

大華府房產交易放緩房價漲3.3% 維州福斯教堂市漲近20% 幅度最大

延伸閱讀

亞城榮光會 160人升旗慶雙十

亞城榮光會 160人升旗慶雙十
聖安東尼奧僑界 政要齊聚慶雙十

聖安東尼奧僑界 政要齊聚慶雙十
全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁
攔截逃離的俄人？莫斯科當局在邊境設立「徵兵辦公室」

攔截逃離的俄人？莫斯科當局在邊境設立「徵兵辦公室」
攔截逃役 俄在喬治亞邊境設徵兵中心

攔截逃役 俄在喬治亞邊境設徵兵中心
近10萬俄羅斯人越境離開 湧入哈薩克、喬治亞等鄰國

近10萬俄羅斯人越境離開 湧入哈薩克、喬治亞等鄰國

熱門新聞

喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
梅迪納家後院的狐狸。(擷自Nextdoor網頁)

人與6狐共存 聖安東尼奧民宅野趣橫生

2022-10-15 02:15
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52
方碧蓮失蹤已經超過三天，家人心急如焚。(家人提供)

下月將臨盆 芝華婦突然失蹤逾3日 家人心急如焚

2022-10-13 10:13

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠