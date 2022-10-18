喬州提前投票開跑 現場不得質疑選民資格

喬州提前投票已於17日開跑。(記者林昱瑄／攝影)

喬治亞州期中選舉提前投票 (early voting)已自17日開跑。而州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)上周向各郡選舉官員發送了更新版的投票指導方針，明確表示選民在投票所投票時，不得對其他選民資格提出挑戰。

拉芬斯伯格表示，任何選民質疑都必須以書面形式提交給選民註冊委員會，由委員會進行審查。

此一更新的方針是日前一份公告，該公告稱選民資格「可在投票所遭到其他選民質疑」。

根據喬州 法律，選民可以書面方式質疑其他選民的投票資格。民主黨 人因此認為，最初的公告違反了喬州法律。

民主黨州參議會競選委員會(DSCC)和喬州民主黨向Axios表示，他們原先曾計畫就此公告向州務卿提起訴訟，但在州官員更正方針後打消念頭。

雖然對於選民資格的質疑在喬州已合法了十多年，但該州2021年共和黨將選舉法新增了一條附加規定，選民可質疑其他選民的數量「無上限」。

投票政策維權組織Fair Fight Action估計，今年在喬州已有8萬名選民受到挑戰，並表示至少有一個郊區郡的挑戰不成比例地針對有色人種。

這些資格遭質疑的選民，其選票將被審查，以確定是否會被計算在內。

代表DSCC的全國選舉律師埃利亞斯(Marc Elias)表示，喬州的選民挑戰情況與其他州不同：「我們看到對於選民質疑有大規模的增加。但我認為沒有一個州像喬州一樣增加得如此多。」

喬州提前投票所將於即日起至11月4日每周一至周五的上午8時至下午5時開放。10月22日和29日則自上午9時至下午5時開放。

選務官員提醒選民，在投票時不可拿出手機也不可使用，更不可對著選票拍照。

提前投票所的地點可查詢：https://mvp.sos.ga.gov/s/。