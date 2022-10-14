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喬州今年賣34萬4000枝槍 人均銷量全美排名靠後

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
加州雖有美國最嚴格的槍枝法律，2020年仍有3000多人死於槍枝暴力。（美聯社） 廖宜怡
加州雖有美國最嚴格的槍枝法律，2020年仍有3000多人死於槍枝暴力。（美聯社） 廖宜怡

喬治亞州近年來有多家槍枝製造商進駐，但根據網站24/7 Wall St.報導指出，根據近兩年槍枝購買前的背景調查數據所推估出的每1000人中槍枝銷售數量顯示，喬州排名在全美居後。

報導中指出，美國是全世界上國民擁有槍枝最多的國家，其槍枝銷量也持續超越他國。而個人平均槍枝擁有數和銷售數量也居冠。

聯邦調查局(FBI)自1990年以來，便持續追蹤槍枝背景調查並報告結果。背景調查數據，通常被用作槍枝銷售的代表數據，幾乎逐年都在上升，而且其增長速度比全美人口的增長速度要快得多。

與世界其他國家相比，美國有近4億枝槍，換算為人均1.2枝，是所有國家中最多的。相比之下，加拿大每人擁有槍枝數僅0.34枝。

另外，美國的槍枝暴力程度同樣令人吃驚。根據槍枝暴力檔案(Gun Violence Archive)，去年全美有4萬5041人死於槍擊，略高於自殺人數的一半。

根據FBI的全美犯罪背景調查系統(National Instant Criminal Background Check System)中槍枝購買的背景調查數據推估，在喬州，從2022年1月到7月，估計共售出了34萬4000枝槍。相當於每1000人中約銷售了32.7枝槍支銷售，在各州排名為倒數第10位。

與2021年同期的七個月相比，喬州的槍枝銷售有所減緩。當年1月至7月，該州估計售出了51萬9100枝槍，較2022年多了33.7%。

根據2022年1月到7月的每千人槍枝銷售量排名，肯塔基州遙遙領先各州，以542.3枝居冠。再來是伊利諾州及猶他州，每千人中約有188支槍。第四名及第五名為印第安納州及明尼蘇達州。

美東南各州中，阿拉巴馬以每千人購買87.6枝槍位居全美第六，田納西州以每千人中購買71.4枝位居第九。

排名最末三位依序為夏威夷州新澤西州及紐約州，在2022年1月至7月每1000人的槍枝銷售量均低於15枝。

全美槍枝銷售州排名。（資料來源：NICS）
全美槍枝銷售州排名。（資料來源：NICS）

喬州 新澤西州 夏威夷州

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