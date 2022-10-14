喬州州長競選 坎普民調領先 獲白人、老人、男性偏好

競選連任喬治亞州州長的坎普。(坎普臉書)

期中大選即將在11月8日登場。根據最新的兩份民意調查顯示，競選連任的喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)目前小幅領先民主黨 挑戰者艾布蘭(Stacey Abrams)，競爭依舊激烈。

上周公布的InsiderAdvantage-Fox 5民意調查顯示，目前坎普領先艾布蘭5個百分點，支持率為50%對45%，還有3%未決定。

SurveyUSA近日公布的一項民意調查發現，現任坎普的領先優勢縮小了2個百分點，47%的受訪者支持坎普，45%支持艾布蘭，而5%的選民仍未決定。該民意調查的誤差率為正負3.7 個百分點。

將挑戰坎普的民主黨州長候選人艾布蘭。(艾布蘭臉書)

結果證實了兩位候選人爭奪喬州州長席位的競爭仍舊陷入膠著。

在SurveyUSA民調 中，坎普白人受訪選民中更受歡迎，該群體中有66%的人表示他們會投票 給他，而艾布蘭在非裔選民中更受歡迎，其中83%的人表示他們會投票給民主黨挑戰者。

InsiderAdvantage-Fox 5結果中的投票意向人口分布數據也類似。

在這兩項民調中，艾布蘭在最年輕選民族群中更受歡迎，而坎普在65歲以上選民中更受歡迎。坎普在男性選民中也較受歡迎，而艾布蘭則獲得較多女性選民的青睞。

SurveyUSA民意調查於9月30日至10月4日進行，針對1076名可能選民進行了民調，誤差率為3.7個百分點。

InsiderAdvantage-Fox 5民調則於10月4日對550名可能選民調查，誤差率為4.2個百分點。