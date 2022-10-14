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雙十晚宴 東南6州逾200佳賓同歡

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
王翼龍伉儷(中)與美東南區六州政要舉杯慶賀雙十國慶。(記者閻尚恩／攝影)
王翼龍伉儷(中)與美東南區六州政要舉杯慶賀雙十國慶。(記者閻尚恩／攝影)

亞特蘭大台北經濟文化辦事處日前假喬治亞州Cobb Galleria中心，舉行慶祝中華民國111年國慶酒會，當天包括了喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)以及肯塔基州州務卿亞當斯(Michael Adams)等近30名美國東南區六州政要、領事團成員、產學及媒體等主流人士，共計200餘人共襄盛舉，共同舉杯祝酒，慶賀雙十國慶。

台灣友邦海地及瓜地馬拉駐亞特蘭大總領事館亦派代表出席。

駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍致詞表示，美東南各州與台灣的夥伴關係是台美關係全面化的基石，今年具體成果包括東南六州的州議會「美國東南區台灣連線」成員超過350名；在教育方面，繼肯州之後，台灣也與阿拉巴馬州及南卡羅來納州簽訂「高等教育合作瞭解備忘錄」，並促成阿州奧本大學(Auburn)成立美國東南區首間校與校的「台灣華語文中心」。貿易方面，華航採購46億元的波音787客機將在南卡生產、台灣農訪團也與包括肯州等多個州政府簽購32億元農產品意向書，強化商業聯盟。

王翼龍說，美東南各州與台灣的夥伴關係是台美關係全面化的基石。(記者閻尚恩／攝影)
王翼龍說，美東南各州與台灣的夥伴關係是台美關係全面化的基石。(記者閻尚恩／攝影)

拉芬斯伯格致詞時則表示，美國對台灣有著堅定不移的承諾，台灣是法治社會、舉辦公正自由選舉，是全球民眾眼中的典範與自由燈塔。

亞當斯致詞時則說，身為州務卿全國協會國際關係委員會的新聯合主席， 他一再通過決議呼籲擴大雙邊貿易。

另外，聯邦參議員Marsha Blackburn(田納西州)、Raphael Warnock(喬州)、聯邦眾議員Andy Barr(肯州)、Joe Wilson(南卡)、Carolyn Bourdeaux(喬州)、6州州長、副州長或州務卿、也全數以賀函或錄影致賀。

當晚由辦事處鍾副領事賢玉演唱中華民國國歌，並邀請喬州頗具盛名的合唱團Collegium Vocale Community Chorus四重唱演唱美國國歌。

南卡羅來納州 喬州 亞特蘭大

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