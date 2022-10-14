喬州房貸援助計畫 3億元尚待申請 最高可獲5萬元

喬治亞州用以幫助在疫情 流行期間拖欠房貸房主的援助款項，仍有超過3億元尚待申請使用。

自今年年初以來，喬州 房貸援助計畫(Georgia Mortgage Assistance Program)已向1600個因疫情而繳不出房貸的的家庭提供了3000萬元。該計畫於1月啟動，耗資3.54億元。

富頓(Anthony Fulton)是受惠於該計畫的屋主之一。疫情對他作為教育顧問的工作帶來極大衝擊，使他付不出房貸。

「突然間，我收到一封信，說我如果我不繳納4萬元，他們就會將我的房子掛牌出售，」富頓說。

他擁有20年的住宅原訂於今夏要遭到法院拍賣。幸好喬州抵押貸款 援助計畫幫了他一把，讓他的房屋免於遭法拍。

要符合申請此計畫，房主必須證明因為疫情造成其繳納房貸的困難。根據情況和家庭收入，房主可獲得高達5萬元的協助。

另外，申請者也必須在申請時準備好所有文件上傳，包括過去的房貸帳單或任何與申請房貸過程相關的文件。

喬州社區事務部負責住房的Tonya Cureton Curry說，一旦申請者遞出申請案件，通常須等待兩個月。但如果案件緊急，也可能獲加急處理。

有關該計畫的細節可查詢：https://georgiamortgageassistance.ga.gov/faq。