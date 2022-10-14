我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

喬州房貸援助計畫 3億元尚待申請 最高可獲5萬元

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州用以幫助在疫情流行期間拖欠房貸房主的援助款項，仍有超過3億元尚待申請使用。

自今年年初以來，喬州房貸援助計畫(Georgia Mortgage Assistance Program)已向1600個因疫情而繳不出房貸的的家庭提供了3000萬元。該計畫於1月啟動，耗資3.54億元。

富頓(Anthony Fulton)是受惠於該計畫的屋主之一。疫情對他作為教育顧問的工作帶來極大衝擊，使他付不出房貸。

「突然間，我收到一封信，說我如果我不繳納4萬元，他們就會將我的房子掛牌出售，」富頓說。

他擁有20年的住宅原訂於今夏要遭到法院拍賣。幸好喬州抵押貸款援助計畫幫了他一把，讓他的房屋免於遭法拍。

要符合申請此計畫，房主必須證明因為疫情造成其繳納房貸的困難。根據情況和家庭收入，房主可獲得高達5萬元的協助。

另外，申請者也必須在申請時準備好所有文件上傳，包括過去的房貸帳單或任何與申請房貸過程相關的文件。

喬州社區事務部負責住房的Tonya Cureton Curry說，一旦申請者遞出申請案件，通常須等待兩個月。但如果案件緊急，也可能獲加急處理。

有關該計畫的細節可查詢：https://georgiamortgageassistance.ga.gov/faq。

疫情 喬州 貸款

上一則

馬里蘭大學研究：機場噪音危害新生兒健康

下一則

嬰兒配方奶粉短缺 大華府家長憂育兒難

延伸閱讀

5個M的惡性循環 砸了英相特拉斯經濟大計

5個M的惡性循環 砸了英相特拉斯經濟大計
財經簡訊

財經簡訊
房貸利率飆…麻州夫妻買房沒能住 每月還要多花1800元

房貸利率飆…麻州夫妻買房沒能住 每月還要多花1800元
財經簡訊

財經簡訊
房貸負擔月增78% 買房門檻變高

房貸負擔月增78% 買房門檻變高
房貸歧視 新州湖地銀行1300萬和解

房貸歧視 新州湖地銀行1300萬和解

熱門新聞

喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）

秋季賞楓 大華府7大好去處

2022-10-08 12:56
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
因應教師嚴重短缺，新法令助新州最大學區紐瓦克學區聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。(Getty Images)

年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

2022-10-07 15:46
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52
泰森食品公司(Tyson Foods)5日宣布將總部遷出芝加哥市，得芝加哥上千工作崗位失去。(美聯社)

大企業又出走 泰森食品總部將移出芝加哥

2022-10-07 12:03

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元