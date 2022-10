我是亞裔美國人Tiktok比賽　中華總會鼓勵8-17歲青少年參加

掃瞄二維碼可了解比賽詳情。

亞特蘭大中華總會(Chinese Community Federation of Atlanta,簡稱CCFA)為承喚起亞裔 青少年的族裔認知和激發創造想像力,舉辦主題為「我是亞裔美國人(I am an Asian American)」Tiktok製作比賽,前三名可獲獎金,所有參賽者則通通有獎。報名截止日為11月12日(週六)。

中華總會表示,比賽分為8-12歲和13-17歲兩組進行,可以使用中文或英文,但用中文表達加重記分。即日起開始收件,到11月12日午夜截止。比賽作品以1.5分鐘到2分鐘為準,格式為MP4、MOV或WMV,內容可提及作為一名亞裔美國人獨特之處,亞裔美國人面臨的掙扎問題,作為亞裔感到最有趣的文化活動等等。

比賽結果將於12月3 日(週六)在中華總會臉書 揭曉,各組前三名,第一名獎金100元, 第二名60元和第三名40元,其餘參賽者均可獲禮物卡。

評審以內容(50%),主題清晰(30%),表達力(10%)為準,再加上臉書「Like」投票 數(10%)。比賽詳情可參閱中華總會臉書:www.facebook.com/CCFAatl/,完成的作品要連同姓名和年齡存在Google Drive中,並在截止時間前分享到電郵:[email protected]。有任何問題可用相同電郵詢問Patrick Cao。