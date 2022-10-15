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我是亞裔美國人Tiktok比賽　中華總會鼓勵8-17歲青少年參加

亞特蘭大訊
掃瞄二維碼可了解比賽詳情。
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亞特蘭大中華總會(Chinese Community Federation of Atlanta，簡稱CCFA)為承喚起亞裔青少年的族裔認知和激發創造想像力，舉辦主題為「我是亞裔美國人(I am an Asian American)」Tiktok製作比賽，前三名可獲獎金，所有參賽者則通通有獎。報名截止日為11月12日(週六)。

中華總會表示，比賽分為8-12歲和13-17歲兩組進行，可以使用中文或英文，但用中文表達加重記分。即日起開始收件，到11月12日午夜截止。比賽作品以1.5分鐘到2分鐘為準，格式為MP4、MOV或WMV，內容可提及作為一名亞裔美國人獨特之處，亞裔美國人面臨的掙扎問題，作為亞裔感到最有趣的文化活動等等。

比賽結果將於12月3 日(週六)在中華總會臉書揭曉，各組前三名，第一名獎金100元， 第二名60元和第三名40元，其餘參賽者均可獲禮物卡。

評審以內容(50%)，主題清晰(30%)，表達力(10%)為準，再加上臉書「Like」投票數(10%)。比賽詳情可參閱中華總會臉書：www.facebook.com/CCFAatl/，完成的作品要連同姓名和年齡存在Google Drive中，並在截止時間前分享到電郵：[email protected]。有任何問題可用相同電郵詢問Patrick Cao。

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