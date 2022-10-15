亞城百年名店Cooper琴行慶祝117週年　Container Sale促銷名牌鋼琴

此時到Cooper可以最好的價錢買好琴。(取自Cooper網站)

有意購買鋼琴的家長，現在正是最佳時機。亞特蘭大 知名百年名店Cooper琴行(Cooper Piano)，慶祝開業117週年，特別推出Container Sale特價，所有全新或二手的名牌鋼琴以優惠價格提供給客人，「希望能藉由音樂，建設一個更美好的世界」。

Cooper琴行數位鋼琴低至649元，演奏型家庭使用平台鋼琴(Player Baby Grand Piano)現在可以9988元買到手，機會稍縱即逝；名琴Steinway史坦威、Yamaha山葉、Baldwin鮑德溫、Kawai河合等小型平台鋼琴，甚至優惠低至3988元。還有Roland羅蘭、Casio西歐、QRS 等等，都有難以置信的優惠價格。

Cooper是美國東南區最大的鋼琴銷售行，由Cooper家族經營，自1906年創立以來，今年已是第117年，目前琴行的主人是第4代的Blake Cooper。在Cooper家族子嗣代代相傳潛心經營下，該琴行已成為全美音樂商家協會(National Association of Music Merchandise)9000多會員中具有百年歷史的五家琴行之一，也是美國東南區最大的鋼琴陳列琴行，品牌及種類都相當齊全。展示廳旁還設有Liberty Theater演奏廳，可做為小型音樂演奏會的表演場地。

現在主持Cooper琴行的Blake Cooper，從4歲就開始學鋼琴，13歲學吉他，大學時與兄弟會 組建樂隊，渾身充滿了音樂細胞。著手接管琴行以來，Blake始終不變地奉行為顧客著想的經營理念。他深信音樂可以治癒人心，讓生活變得更有價值。所以他熱心公益事務，捐贈鋼琴給教會、老人院和兒童中心等，凡是來Cooper琴行購買鋼琴的顧客，同時還可以享受到其他許多的超值服務，包括鋼琴搬移存放，調音維修，修復，音樂課程，鋼琴估價，甚至還有舉辦小型演奏會等等。

Blake深信Cooper琴行經營的不僅僅只是鋼琴和音樂，「我們關心每一位顧客的需求，關愛周圍的每一個人，鋼琴和音樂是我們用來回饋社會的最好禮物。」