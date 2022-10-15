高爾夫球車保險覆蓋範圍

作者專業保險經紀人Belinda Shu

幾個月前，我開始學打高爾夫球。有一天，高爾夫球俱樂部的職員問我：如果我在打高爾夫球傷害了某人或損壞了某人的財產，誰來賠償？答案是：您的公寓(Condo)或房屋(home)或租房(Renter)保險 將支付，高爾夫球俱樂部不提供任何保險。

您的公寓(Condo)或房屋(home)或租房(Renter)保險將提供以下保護：

1)醫療費 用和個人責任保險：

為使用任何高爾夫球車提供人身傷害、財產損失和醫療費用保險，但僅限用於打高爾夫球或在住宅場所時。往返高爾夫球場時不提供保護。例如：最近我去了南卡州的Daufuskie 島，我租了一輛高爾夫球車，我的房屋保險不提供保護。

2)對他人財產損害的額外的保護：

保險人因維護或使用任何高爾夫球車而對他人財產造成的財產損失，每次事故最高支付1000美元。即使保險人沒有疏忽或法律責任，此保險也適用。示例：我們的保險人在高爾夫球場租用高爾夫球車，撞到樹上。保險範圍將提供高達1000美元的高爾夫球車損壞賠償。

3)兩種On road and off road高爾夫球車：

將高爾夫球車用作公共交通工具或僅用於您的住宅場所。如果您擁有高爾夫球車，您需要購買保險才能獲得保護，就像您的汽車 保險一樣。

您的房屋保險有很多額外的保護和保障，這就是為什麼您需要購買房屋保險，即使它已付清或您正在租房。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在GA最大的保險代理處。累積豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。