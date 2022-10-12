全美市中心蓋公寓數量 亞城奪冠

全美市中心蓋公寓最多城市 資料來源：Storage Café

全美自助儲物空間搜尋的Storage Café網站日前公布一份調查結果，顯示美東南城市市中心近10年來蓬勃發展，火熱建造公寓，全美市中心新公寓建設最活躍的五大城市有三個位於美東南，包括第一名的喬治亞州亞特蘭大 、第四名的北卡 州夏樂(Charlotte)、第五名的佛羅里達州邁阿密。

此報告研究了美國100個最大城市的市中心，根據過去10年交付的公寓數量進行排名。

名列前15名的還有第六名的田納西州 納許維爾(Nashville)、第15名的北卡洛麗。

該研究表示，近10年來市中心上班族雖仍有些人選擇住在較為安靜的市郊，但愈來愈多人喜歡住在熙熙攘攘、上班便利的市中心。因市中心公寓不大，儲藏空間往往不足，蓬勃發展的公寓市場大力推動了自助儲物空間的開發。

居家區域的選擇變化緣於美國人對生活方式偏好的改變。以前大家依賴汽車，現在人們重視「走得到」的生活機能。對許多人來說，住處靠近工作地點、商店、娛樂場所非常重要。大城市市中心因此重新成為住處選擇，在市中心建造公寓成為風潮，在南部各州尤甚。

亞城在過去10年間在市中心建造了2萬1500套公寓，排名第一。根據該市投資亞特蘭大經濟發展局的資料，到2040年，預計將創造190萬個就業崗位，其中許多是生命科學、工程和企業管理等高薪行業，吸引年輕的專業人士。他們喜歡住在市中心，因為離工作地點和娛樂設施近。

夏樂市中心過去10年增建了1萬3000套公寓，占現有存量的57%，目前還有3500套公寓正在建設中。

邁阿密過去10年交付了約1萬2400套多戶(multifamily)住宅，其中僅去年就建成了2200多套，目前還有5600套正建設中。

納許維爾過去10年新增公寓超過1萬1000套，占該地區公寓庫存總量的79%，目前正建設4800多套公寓。

北卡首府洛麗的市中心過去10年共建造8300套新公寓，有3600套正在建設中，公寓建設排名全國第15名，正在興建中的公寓數量排名第六。洛麗市中心聯盟(DRA)稱該市中心40%的人口年齡在20到34歲之間，今年公寓入住率一直保持在90%以上，可見人們對居住在市中心的興趣。