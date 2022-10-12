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北卡博覽會10/13登場 謹慎購物購票

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡博覽會(NC State Fair)每年在10月舉行。 (北卡博覽會官網)
北卡博覽會(NC State Fair)每年在10月舉行。 (北卡博覽會官網)

北卡博覽會(NC State Fair)今年於本月13日至23日舉行，東北卡商業改善局(BBB of Eastern NC)提醒遊客要明智購物，要注意有些供應商來自外地，商品非北卡土產。也要防備社交媒體上或展場外出售的假門票和遊樂門票。

該博覽會自1853年創辦以來已有近170年歷史，藉著農產品和牲畜展覽以及每年獎金超過60萬元的農產品競賽，推廣北卡的農業、藝術、手工藝和文化。遊客也可在博覽會享受各式食物、遊戲和遊樂設施，每年吸引上萬遊客。

東北卡商業改善局提醒到博覽會採購者，雖然其中的展覽品是北卡農產品和藝品，但商業區許多商人來自外地，其商品不一定是本地產品，購物時要明智，不要誤以為是「北卡製」而大量採購。

該局建議買方不要屈於當場購買的壓力，尤其是面對需要簽合同的大額專案，一定要在付錢前先研究賣方，仔細看看是否被鎖定購買，或如果改變主意，是否有權退貨或退款。此外，遊客也要小心在社交媒體或博覽會門外兜售的門票或遊樂票，可能是假造的。

北卡博覽會的開放時間是早上9時到晚上12時，售票口和展覽廳從早上9時到晚上9時45分開放。

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