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北卡研究園區 獲Insite 5億元投資

記者王政賢／北卡羅來納州報導

位於夏樂的區域開發公司Insite Properties宣布將斥資5億元，用於北卡Kannapolis市的北卡羅來納研究園區(North Carolina Research Campus, NCRC)的投資改造計畫。

NCRC是位於Kannapolis的公私研究中心。Dole Food Company和Castle and Cooke, Inc.的所有者David H. Murdock設想和初步進行了第一期投資，邀請到杜克大學、北卡大學、北卡州立大學、夏樂北卡大學等8所學校的研究人員和科學家參加，通過對營養和農業的研究來改善人類健康。

Insite的初步計畫包括建造80萬平方呎的新辦公室、研究和醫療空間；4萬7000平方呎的新商業零售空間；1200個不同類型的住宅單元；並加快建設和租賃現有空間以用於高等教育、研究、醫療和辦公用途。

Kannapolis市長Darrell Hinnant說，Insite的開發計畫將補充和支持該市市中心振興項目。

目前NCRC持續發展的研究和企業，將不受該案出售和所有權過渡的影響。

北卡 投資 教育

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