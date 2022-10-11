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防失智失能 專家教肌力運動&步態訓練

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
陳美蘭提到肌力運動的重要性。(螢幕截圖)
陳美蘭提到肌力運動的重要性。(螢幕截圖)

美東南區中華學人協會日前舉辦線上公益演講活動，由喬治亞州立大學(GSU)護理學系教授陳美蘭以及台灣台北醫學大學高齡健康暨長期照護學系教授、台北市立萬芳醫院督導長曾櫻枝主講「肌力運動」與「步態訓練」(gait training)，並與近百位來自美國、台灣以及其他地區的朋友，說明這兩者能如何預防老年人失智、失能及跌倒。

陳美蘭首先提到「養肌防老」，她說人活到老就應動到老，走路是最好的藥物，也是最方便的運動。

她表示，在美國，老人跌倒致死率日漸增高。根據CDC數據估計，在2030年，全美每小時會有七人因跌倒而死亡。

她說，美國有2390萬人無法順利行走1/4哩或是400公尺，其中更有131萬人無法行走。65歲以上者，約有39.4%，或是1520萬人行走有困難，其中1120萬行走極度困難。

她強調，人隨著老化，肌肉會不斷流失。在40歲至70歲間，肌肉每10年減少8%，70歲之後每10年減少15%。但透過運動，可明顯減少肌力衰退，保存肌肉實力與力量。

曾櫻枝說明步態訓練的發展及效益。(螢幕截圖)
曾櫻枝說明步態訓練的發展及效益。(螢幕截圖)

曾櫻枝則說明步態訓練的發展及效益。她提到，重覆跌倒很多是與步態混亂相關連。

她也介紹了近年來台灣步態訓練的發展，以及她的帕金森氏症或急性中風病患經過步態訓練前後的成效。

她說，走路時有三條路徑掌控步態控管，分別是意志控制過程(走路的樣子)，情緒控制過程，自動控制過程。透過步態訓練重新學走路，大腦學習下指令，再教育肌肉。不僅可以保護膝蓋、改善痠痛、改善循環、預防肌少症(sarcopenia)、預防跌倒，也可預防失智。對於健康者及亞健康者，重新學走路是健康促進的重要一環。

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