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美國南方汽車大會 首設台灣館

亞特蘭大訊
駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍(右四)與貴賓共同主持「台灣館」剪綵。(駐亞城辦事處提供)
駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍(右四)與貴賓共同主持「台灣館」剪綵。(駐亞城辦事處提供)

2022年「美國南方汽車大會」於日前在亞特蘭大舉行，為促進相關業界對台灣汽車工業之瞭解並爭取商機，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處邀集台灣外貿協會、帝寶工業、南亞塑膠、長榮物流、融程電訊、拓連科技、千駿科技、大同公司、創奕電動巴士等公司，首度在大會成立「台灣館」，並舉行揭幕剪綵。

當天，台灣業者展示與汽車產業相關先進產品，辦事處也藉此場合，宣傳台灣觀光、噶瑪蘭、鳳梨酥等美食，以及台灣國際參與訴求。

「台灣館」參觀人數絡繹不絕。(駐亞城辦事處提供)
「台灣館」參觀人數絡繹不絕。(駐亞城辦事處提供)

南方汽車大會創始於2008年，由阿拉巴馬、喬治亞、密西西比與田納西四州輪流主辦，為美國汽車產業重要年度盛會。本年度參與者近千人，台灣與加拿大、日本為僅有的三個國家館。當天包括喬州參議會經濟委員會主席Bruce Thompson與台灣連線共同主席Michael Rhett、喬州公共事業廳長Tim Echols、喬州經濟發展廳與南卡羅萊納州商務廳官員、南方汽車大會主席、以及各商會與業界代表均出席剪綵儀式。

「台灣館」剪綵儀式。(駐亞城辦事處提供)
「台灣館」剪綵儀式。(駐亞城辦事處提供)

辦事處處長王翼龍於致詞時表示，台灣為全球汽車產業鏈重要一環，如鴻海集團與台積電承製特斯拉零件與自駕車用晶片，也是BMW、賓士等歐洲重要車廠的供應商。台灣目前正測試自駕電動巴士，目標全台在2030年均使用電動公共巴士，因此台美在電動車產業有相當大的合作空間；出席貴賓則表示美國南部已成為美汽車工業重鎮，感謝台灣館的成立及深入參與，期盼共同創造美國南方汽車製造業繁榮前景。另喬州州長坎普(Brian Kemp)也錄影致詞，感謝各國在喬州投資電動車與潔凈科技，協助喬州成為此等新興產業領航者。

汽車 喬州 自駕車

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