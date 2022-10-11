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全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
2022-2023全美最宜居之地。（資料來源：Money雜誌）
2022-2023全美最宜居之地。（資料來源：Money雜誌）

根據金錢雜誌(Money)近日剛發布的2022-2023年度美國最佳居住地排名，將喬治亞州的首府亞特蘭大列為榜首，第二至三位則為亞歷桑納州坦佩(Tempe)及華盛頓州科特蘭(Kirkland)。其他上榜前十位的美東南城市還包括了第四位的北卡首府洛麗，以及第九位的佛羅里達州坦帕(Tampa)。

該研究首先過濾出全美人口在2萬人以上，其人口的種族多元性至少高於該州組成平均的85%，其家庭收入中位數亦至少為州中位數85%的城市；然後針對生活成本、經濟機會、多樣性、樂趣和便利設施、健康和安全、住房市場、教育、收入和個人財務以及生活質量等九個面向分析評估。

其中對於冠軍亞特蘭大，該雜誌強調了該市「蓬勃發展的就業市場和對於平等的關注」(booming jobs market and eye on equality)。

隨著亞特蘭大作為「南方好萊塢」的聲望愈來愈高，另外還有該市在嘻哈(hip hop)和R&B音樂領域的主導地位，Money將亞特蘭大描述為「文化巨獸」(cultural behemoth)。

亞城的人口也持續增長。構成該市都會區的11個郡預計到2040年將再增加250萬人，使將使亞特蘭大都會區人口總數達到800萬人。

另外根據聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據，亞特蘭大的就業增長率一直高於全美其他地區。

而亞特蘭大不僅是勞工就業的好地方，也是學生的首選，它是喬治亞理工學院(Georgia Tech)、以及包括Spelman和Morehouse在內的好幾所傳統非裔大學及學院(HBCU)的所在地。

亞特蘭大並不是唯一進入前50名的喬州城市，例如瑪瑞埃塔(Marietta)就名列第35位。

完整名單可查看：https://money.com/best-places-to-live/。

亞特蘭大 就業 勞工

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