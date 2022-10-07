百人嘗鮮 亞城牛肉麵大賽展創意

TEF Home Team端出熟悉的南部祖母家鄉味。(記者閻尚恩／攝影)

台美菁英協會亞特蘭大 分會(Taiwanese American Professionals Atlanta, TAP-ATL)，日前在亞特蘭大僑教中心舉辦第三屆牛肉麵廚藝大賽，現場香氣四溢，吸引近100名僑胞及外國朋友一嚐美食 。

本次一共有四組參賽隊伍，各隊無不使出渾身解數，吳家牛肉麵以濃稠湯頭、搭配手工寬麵條富嚼勁及小菜，深獲好評；TEF Home Team端出熟悉的南部祖母家鄉味，專業湯頭番茄帶甜；Times Niu RouMian則是現包牛肉餡水餃，竹籠現蒸，創意十足；White Guy Tries His Best除了祭出美食，更應景以萬聖節、裝扮牛肉麵攤，將傳統美食融合在地節慶。現場開放民眾試吃，並投票選出最高人氣獎(Most Popular)，由駐亞特蘭大經濟文化辦事處處長王翼龍與僑教中心主任歐宏偉頒發最佳滋味獎(Most Delicious)，台美菁英協會則選出最有創意獎(Most Creative)隊伍。

也有美國朋友來嚐鮮。(記者閻尚恩／攝影) 吳家牛肉麵。左二起為歐宏偉及王翼龍。(記者閻尚恩／攝影) 參賽隊伍White Guy Tries His Best。右一為王翼龍，左一為歐宏偉。(記者閻尚恩／攝影) 民眾排隊試吃。(記者閻尚恩／攝影) Times Niu RouMian現包現蒸牛肉餃子。(記者閻尚恩／攝影)

台美菁英協會亞特蘭大分會會長萬俐杉(Lisa Wan)表示，本次活動透過TAP-ATL社群網站 行銷，僑教中心，及喬州各大學台灣同學會宣傳、並有早鳥優惠吸引意者提早購票，並在現場販售代言T恤、台式易開罐飲料、應景點心、提供網紅天使燈供大頭照即時拍以留下珍貴回憶等。Lisa表示希望藉由這道傳統台灣美食，凝聚亞特蘭大各個社群，尤其是台美人社團。讓彼此在享用美食之餘，也能夠互相交流了解。