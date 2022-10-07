全美最佳經商州 喬州9連霸

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)近日宣布，喬州 連續第九年在「地區發展雜誌」(Area Development)的全美最佳經商州評比上奪冠。

坎普表示，此次殊榮這是再一次證實，該州採取的企業伙伴關係做法、保守的治理風格以及在新冠期間致力於拯救生命和生計，都是正確的選擇。

該雜誌是針對高階主管的出版物，對來自全美各地的約50家選址顧問公司進行年度調查，考慮了13個不同因素後所做出的排名。喬州除了總體獲第一名外，其勞動力發展計畫「喬州快速啟動」(Georgia Quick Start)連續第13年排名第一。喬州還在經商成本、合作和響應迅速的州政府、具競爭力的勞動力環境和可用房地產、能源供應和成本方面獲得第一。

喬州在所有13個類別中均名列前10名。

該雜誌編輯甘貝爾(Geraldine Gambale)說，喬州連續第九年奪冠一點也不足為奇。因為喬州州府和地方經濟開發商持續合作，指導公司完成選址過程並維持未來的業務發展。

稍早之前，坎普宣布喬州2022財年打破了其經濟發展紀錄，對擴建和新地點的投資 總額超過212億元。這一年來，通過經發署全球商務團隊支持的358個計畫，在該州創造了5萬1132個工作機會，包括了該州歷史上最大的兩個計畫—Rivian和現代汽車集團的建廠計畫，其投資總額共超過105億，將新增1萬5600個就業 機會。(林淑真)