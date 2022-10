企業界：缺少可負擔住房 恐阻喬州發展

企業界領袖表示,缺少「可負擔住房」,可能對喬州經濟發展造成阻礙。(美聯社)

近日喬治亞州 蟬聯全美最佳經商州九連霸。但商界領袖警告,缺少「可負擔住房」(affordable housing)可能將阻礙該州發展和吸引企業的能力。

起亞喬州 廠(Kia Georgia)總裁兼首席執行官康特斯(Stuart Countess)向監管、負擔能力和住房獲取研究委員會(Study Committee on Regulation, Affordability and Access to Housing)表示,喬州房地產市場需求量非常大,該地大多數可負擔住房的平易價格僅能持續幾個小時,然後就被炒到更高。」

「房租也在飆漲」,康特斯補充道。租屋似乎越來越受到新一代員工的歡迎,但綜合現實考量,有些員工在檢視可行的選項和長期目標後,常常最終由於不確定性和成本膨脹,被迫拒絕工作機會。」

喬州議會今年通過的眾議會第1149號決議,將成立委員會,以探索該州可負擔住房的短缺問題,並向議員們提交報告。

該委員會主席、州眾議員 沃什伯恩(Dale Washburn)在上周的聽證會表示,「不能否認的,喬州住房短缺,特別是要價不到30萬元的住房。」

該委員會討論的範圍從房貸利率上升、地方法令是否使建房成本更昂貴,到如何處理投資客買房。

奧爾巴尼(Albany)地區商會總裁兼首席執行官霍姆斯(Barbara Rivera Holmes)告訴委員會,在2009年至2020年期間,道荷帝郡(Dougherty)的房屋擁有率下降了6%,而過去18至24個月房價則上漲了17%。

「可負擔住房與經濟流動性密切相關,」霍姆斯補充說。「我們希望居民擁有住房,這也影響了我們的招聘能力。因此,如果沒有對於入門款住房或中產階級可負擔的住房選擇,這恐將對經濟帶來負面影響。」

像起亞這樣的公司正在探索創建「公司住房」(company housing),以幫助員工負擔得起居屋。