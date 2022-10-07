停徵燃料稅 喬州再延至11月11日

喬州州長坎普再度將燃料稅停徵期限延長至11月中旬。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)將該州停徵燃料稅的期限再度延長至11月11日。

坎普4日簽署了行政命令，第五次延長停徵期限。

此法令是坎普在3月時在兩黨廣泛支持下所簽署。之後他又在5月、7月、8月和9月簽署了額外的延期命令。

該命令還暫停徵收對火車燃料的州銷售稅。

根據州法律，只要州議員在下次開會時批准該法令，坎普就可以暫停徵收稅金。

喬州 的汽油價 格通常包括每加侖18.4分的聯邦稅和每加侖29.1分的州稅。許多郡和亞特蘭大市也徵收稅款。聯邦柴油稅為每加侖24.4分，而喬州的柴油稅為每加侖32.6分。

喬州汽油價格在9月觸及近期低點後再度回升。根據AAA的數據，4日喬州一加侖普通汽油的平均價格為3.17元。較一個月前下跌了約17分，但比一周前上漲了約5分。雖然現在全美平均油價為3.8元，但喬州是南部八個平均油價低於每加侖3.25元的州之一。

該州的汽油價格仍然比一年前高出每加侖18 分。

一加侖柴油的平均價格為每加侖4.57元，比上個月下降了17分。

暫收燃料稅使該州每月損失超過1.5億元的稅收，坎普估計迄今為止放棄的稅收總額為8億元。他計畫使用州政府66億元的盈餘來回補道路建設資金。

坎普將通貨膨脹和高油價歸咎於拜登 ，他也試圖將他的民主黨州長競爭者艾布蘭(Stacey Abrams)與拜登做連結。艾布蘭則呼籲坎普承諾將暫停收燃料稅期間延至年底。

自從俄羅斯開始在烏克蘭邊境集結軍隊並入侵以來，世界各地的石油價格急劇上漲。