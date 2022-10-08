一起參與綠色海洋國際速遞吧　嘉惠大眾 小件貨也能享受21公斤優惠運費

臻盈|綠色海洋產品展示廳位於亞特蘭大百福大道(Buford Highway)上，東主歡迎大家來看看。

以進口家鄉食品到美國起家的臻盈|綠色海洋(Green Ocean)食品公司，擁有往返於美國亞特蘭大 和中國福建的「直通航班」。在多元化多角經營下，嘉惠大眾，開放接受「中國─美國」線的國際快遞，一斤起寄的小包裝郵件也能享受21公斤的價格優惠，而且有專業客服，讓寄件安全又放心。

綠色海洋代理銷福建連江隱藏於山海之間的優質食品著稱，其中包括長龍山明前綠茶和紅茶、野生紅茶、福州苿莉花茶等等，並向餐館、食品業者零售、批發餐館食材茶。還銷售百年名店福州聚春園系列產品，中國海帶之鄉官塢海帶系列，中國魚丸之鄉的百年傳承魚縻製品，中國鮑魚之鄉的鮑魚系列，長壽村的頭水紫菜，更有直接從福州連江家鄉海裡直接打撈出來的急凍時令小海鮮，以及天然無添加物的海苔、海帶小零食等。

貨運經驗豐富的綠色海洋的國際速遞，主要是以電話、網絡的銷售模式，建立預約定制組團購物，以客戶方便、省錢為宗旨，實行上門提貨和委託郵寄等服務的新型食品批發和零售服務平台。

綠色海洋東主Tina指出，有來往中國與美國快遞經驗的人都知道，小件郵包常常得以體積(拋重)、重量(淨重)二者取其大者計算費用。而綠色海洋將大家的貨物集中，讓小件貨也能享受大件貨的價格優惠。

另外，文件、公證等寄往全球各地、中國到美國，最快三個工作日可送達。

而且更好的是，即日起到綠色海洋食品展示廳寄貨下單的客人，立馬可獲精美禮品一份。

Tina說，綠色海洋是中美專業人員雙清關，寄件更安全。同時還有專業客服全程跟蹤包裹，讓您寄件更放心。