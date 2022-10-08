一起參與綠色海洋國際速遞吧 嘉惠大眾 小件貨也能享受21公斤優惠運費
以進口家鄉食品到美國起家的臻盈|綠色海洋(Green Ocean)食品公司，擁有往返於美國亞特蘭大和中國福建的「直通航班」。在多元化多角經營下，嘉惠大眾，開放接受「中國─美國」線的國際快遞，一斤起寄的小包裝郵件也能享受21公斤的價格優惠，而且有專業客服，讓寄件安全又放心。
綠色海洋代理銷福建連江隱藏於山海之間的優質食品著稱，其中包括長龍山明前綠茶和紅茶、野生紅茶、福州苿莉花茶等等，並向餐館、食品業者零售、批發餐館食材茶。還銷售百年名店福州聚春園系列產品，中國海帶之鄉官塢海帶系列，中國魚丸之鄉的百年傳承魚縻製品，中國鮑魚之鄉的鮑魚系列，長壽村的頭水紫菜，更有直接從福州連江家鄉海裡直接打撈出來的急凍時令小海鮮，以及天然無添加物的海苔、海帶小零食等。
貨運經驗豐富的綠色海洋的國際速遞，主要是以電話、網絡的銷售模式，建立預約定制組團購物，以客戶方便、省錢為宗旨，實行上門提貨和委託郵寄等服務的新型食品批發和零售服務平台。
綠色海洋東主Tina指出，有來往中國與美國快遞經驗的人都知道，小件郵包常常得以體積(拋重)、重量(淨重)二者取其大者計算費用。而綠色海洋將大家的貨物集中，讓小件貨也能享受大件貨的價格優惠。
另外，文件、公證等寄往全球各地、中國到美國，最快三個工作日可送達。
而且更好的是，即日起到綠色海洋食品展示廳寄貨下單的客人，立馬可獲精美禮品一份。
Tina說，綠色海洋是中美專業人員雙清關，寄件更安全。同時還有專業客服全程跟蹤包裹，讓您寄件更放心。
綠色海洋歡迎大家快遞、網購、團購、零買、批發合作等，更歡迎大家預約時間到產品展示廳來一起喝杯好茶。線上客服專線：678-691-0260，線下客服專線：470-772-9942。產品展示廳地址5145 Buford Highway, Suite #B&C, Doraville, GA 30040。每天營業時間為上午10時到晚上8時。網站：www.greenoceanfoods.com。
上一則
美國味全公布得獎幸運兒 喬州7人獲獎 2人抱回第一獎智慧筆電
下一則
FB留言