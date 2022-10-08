我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

和富銀行為大眾帶來Hope　定存是最佳保本投資 特惠12個月3.50%APY

亞特蘭大訊
持有世界日報廣告到和富銀行開戶存款，可享豐厚息。
持有世界日報廣告到和富銀行開戶存款，可享豐厚息。

去年年底在喬治亞州亞裔聚集的Duluth開設全美第54家分行的和富銀行(Bank of Hope，投股公司Hope Bancorp, Inc.，NASDAQ股票上市代碼HOPE)，在股市與房市投資不穩定的經濟前景下，強調「想要讓財富穩健地增長，就選擇和富銀行促銷定期存款」，自即日起凡持其在世界日報刊登的廣告，到和富各分行開戶，最低開戶金額只要1000元，便可以享有定存12個月年利率3.50%和8個月3.25%的優惠存款，讓大眾的財富有穩固的保障。

和富銀行控股公司截至2022年6月30日、即今年第二季度的財報，總資產達到18億9000萬美元。該銀行總部位於加州洛杉磯，以服務全美各族裔著稱，分別在加州、華盛頓州、德州、伊利諾伊州、紐約州、新澤西州、維吉尼亞州、阿拉巴馬州和喬治亞州設有 54 家提供全方位服務的分支機構。

該銀行還在西雅圖、丹佛、達拉斯、亞特蘭大、波特蘭、俄勒岡、紐約市、北加州和休士頓設有SBA小型企業貸款辦事處；北加州和西雅圖的商業貸款辦公室；南加州的住宅抵押貸款辦公室；在韓國首爾設有代表處。和富銀行專注於為中小企業提供核心商業銀行各項服務，重點是商業房地產和商業貸款、SBA貸款和國際貿易融資。該銀行是一家加州特許銀行，其存款在法律規定的範圍內由 FDIC 提供保險。

和富銀行董事長、總裁兼首席執行長Kevin S. Kim指出， 很高興能在亞裔社區日益壯大的亞特蘭大開設了全方位服務的Duluth分行，希望能擴大為美國東南部地區的商家與大眾服務。

和富銀行Duluth分行的地址是3764 Old Norcross Road, Duluth, GA 30096，電話：678-262-0351。該分行介於HMart-Duluth、大中華超市和百佳超市之間，Atlanta Toyota經銷店的後方，來往交通便利，是亞裔商圈活絡地帶。希望銀行是一個機會均等的貸款人。如需更多信息，可訪問網站：bankofhope.com。

加州 貸款 亞裔

上一則

一起參與綠色海洋國際速遞吧　嘉惠大眾 小件貨也能享受21公斤優惠運費

下一則

ADS馬田電腦慶祝25周年大酬賓　餐館電腦/信用卡費/網上平臺費0元購

延伸閱讀

加大哈斯汀法學院更名 後人提告促保留原名或賠償17億

加大哈斯汀法學院更名 後人提告促保留原名或賠償17億
舊金山市府律師邱信福：30號提案 有助對抗環境污染

舊金山市府律師邱信福：30號提案 有助對抗環境污染
洛城新語／加州亂穿越馬路也合法化了

洛城新語／加州亂穿越馬路也合法化了
蘋果增在美生產 主要分布加州

蘋果增在美生產 主要分布加州
2035年禁售汽油車 加州加油站將滅絕

2035年禁售汽油車 加州加油站將滅絕
加州乾旱破百年紀錄 若未出現風暴「將迎最乾冬季」

加州乾旱破百年紀錄 若未出現風暴「將迎最乾冬季」

熱門新聞

麻州華裔婦女柯秀芳承認殺害前房東加伯，他的屍體在自己家中被發現。(CBS電視畫面截圖)

在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東

2022-09-30 20:44
要在伊州申請隱蔽槍證，需有持槍證並接受課堂與靶場訓練。(芝加哥槍友會提供)

芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈

2022-10-05 09:26
芝城滅門血案兇嫌烏利布(左)、拉莫斯。(芝加哥警局)

開槍、割喉 芝6死滅門案開庭 前女友作證兇嫌殘忍弒親

2022-09-30 11:41
劉強東夫婦在預定民事庭審日前，曾疑出現在明州Target購物。(取自微博)

劉強東案律師解析 和解是明智決定 賠償金額估計千萬

2022-10-02 19:31
新澤西州一名男子被控幾乎天天去前妻琳達‧托雷洛的墳墓上小便，經托雷洛的兒子聯繫警方、安裝攝影機之後，才被揭穿。（WKRC電視台截圖）

詭異劣行 新州男子天天到前妻墳撒尿

2022-10-01 16:40
本月中旬德拉瓦州一名6旬韓裔珠寶店店主遇搶，歹徒以手槍槍柄重擊該老翁頭部導致其重傷，隨後劫走店內價值10萬元的珠寶。(擷自6abc Philadelphia畫面)

美國夢碎…德拉瓦州亞裔珠寶店主被毆重傷 嫌犯被捕

2022-10-04 11:12

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年
丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂