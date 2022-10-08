和富銀行為大眾帶來Hope　定存是最佳保本投資 特惠12個月3.50%APY

持有世界日報廣告到和富銀行開戶存款，可享豐厚息。

去年年底在喬治亞州亞裔 聚集的Duluth開設全美第54家分行的和富銀行(Bank of Hope，投股公司Hope Bancorp, Inc.，NASDAQ股票上市代碼HOPE)，在股市與房市投資不穩定的經濟前景下，強調「想要讓財富穩健地增長，就選擇和富銀行促銷定期存款」，自即日起凡持其在世界日報刊登的廣告，到和富各分行開戶，最低開戶金額只要1000元，便可以享有定存12個月年利率3.50%和8個月3.25%的優惠存款，讓大眾的財富有穩固的保障。

和富銀行控股公司截至2022年6月30日、即今年第二季度的財報，總資產達到18億9000萬美元。該銀行總部位於加州 洛杉磯，以服務全美各族裔著稱，分別在加州、華盛頓州、德州、伊利諾伊州、紐約州、新澤西州、維吉尼亞州、阿拉巴馬州和喬治亞州設有 54 家提供全方位服務的分支機構。

該銀行還在西雅圖、丹佛、達拉斯、亞特蘭大、波特蘭、俄勒岡、紐約市、北加州和休士頓設有SBA小型企業貸款 辦事處；北加州和西雅圖的商業貸款辦公室；南加州的住宅抵押貸款辦公室；在韓國首爾設有代表處。和富銀行專注於為中小企業提供核心商業銀行各項服務，重點是商業房地產和商業貸款、SBA貸款和國際貿易融資。該銀行是一家加州特許銀行，其存款在法律規定的範圍內由 FDIC 提供保險。

和富銀行董事長、總裁兼首席執行長Kevin S. Kim指出， 很高興能在亞裔社區日益壯大的亞特蘭大開設了全方位服務的Duluth分行，希望能擴大為美國東南部地區的商家與大眾服務。

和富銀行Duluth分行的地址是3764 Old Norcross Road, Duluth, GA 30096，電話：678-262-0351。該分行介於HMart-Duluth、大中華超市和百佳超市之間，Atlanta Toyota經銷店的後方，來往交通便利，是亞裔商圈活絡地帶。希望銀行是一個機會均等的貸款人。如需更多信息，可訪問網站：bankofhope.com。