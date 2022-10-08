美國味全公布得獎幸運兒 喬州7人獲獎 2人抱回第一獎智慧筆電
美國味全食品公司(Wei-Chuan USA, Inc)成立至今50週年，為回饋廣大消費者的支持，日前在加州Bell Gardens公開抽出83名幸運獲獎人，其中喬治亞州的居民有7人獲將，並且7人中有二人獲得第一特獎價值999美元的最新型13吋智慧筆記型電腦。
美國味全於今年6至8月舉辦全國性的50週年抽獎活動，獎項包含82吋智能大電視、最新型蘋果手機、智慧型筆電、強力掃地機器人、高級氣炸鍋、高額現金卡等豐富獎項，並於9月16日舉辦抽獎活動記者會，於活動當天於來自全美各地數千封的信件中抽出共計83名的幸運獲獎者。
結果獲得價值1800元82吋智慧電視的頭等獎的是德州Humble的Bao Chu C和加州Whittier的Jing H。第一特獎有4名，獲得智慧筆電的分別是喬州Lawrenceville的Gan X.、Jefferson的John Z、加州North Hills的Chi Ho F.、和伊利諾州Chicago的Ja-Chi W.。
另外的獎項還有第二特獎iPhone 13手機，約829元，有6人獲獎；叁獎All-Screen Mini Pad，市價約499元，有8人獲得；肆獎4合一多功能蒸烤氣炸鍋，市價約499元，有8人得獎；伍獎強力掃地機器人，市價約399.99元，有10人得獎；陸獎高級氣炸鍋，市價約200元，有20人得獎；柒獎是100元Visa禮物卡，有25人得將。完整獲獎名單，可參閱美國味全網站：https://bit.ly/3y89Bvt。
美國味全表示，對於購買食品的消費者來說，「物美價廉」和「觸手可及」是關鍵。該公司作為北美地區華人最大的冷凍食品配送公司，擁有兩座工廠，並在六個大都會城市設立分公司，擁有超過兩千家的超市和批發客戶，形成了研發、生產、銷售、配送爲一體的强大網絡。美國味全五十年來以對食品的熱忱和對品質追求，滿足海外華人對家鄉味思念，提供優質傳統美食。公司承諾未來也不會鬆懈，將持續提供更多文化背景都喜愛的美食，並繼續秉持一貫的堅持為社會盡最大力量。
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