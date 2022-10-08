美國味全公布得獎幸運兒　喬州7人獲獎 2人抱回第一獎智慧筆電

美國味全歡慶成立50週年，以抽出大獎回饋消費者的支持。(美國味全提供)

美國味全食品公司(Wei-Chuan USA, Inc)成立至今50週年，為回饋廣大消費者的支持，日前在加州 Bell Gardens公開抽出83名幸運獲獎人，其中喬治亞州的居民有7人獲將，並且7人中有二人獲得第一特獎價值999美元的最新型13吋智慧筆記型電腦。

美國味全於今年6至8月舉辦全國性的50週年抽獎活動，獎項包含82吋智能大電視、最新型蘋果手機 、智慧型筆電、強力掃地機器人、高級氣炸鍋、高額現金卡等豐富獎項，並於9月16日舉辦抽獎活動記者會，於活動當天於來自全美各地數千封的信件中抽出共計83名的幸運獲獎者。

結果獲得價值1800元82吋智慧電視的頭等獎的是德州Humble的Bao Chu C和加州Whittier的Jing H。第一特獎有4名，獲得智慧筆電的分別是喬州Lawrenceville的Gan X.、Jefferson的John Z、加州North Hills的Chi Ho F.、和伊利諾州Chicago的Ja-Chi W.。

另外的獎項還有第二特獎iPhone 13手機，約829元，有6人獲獎；叁獎All-Screen Mini Pad，市價約499元，有8人獲得；肆獎4合一多功能蒸烤氣炸鍋，市價約499元，有8人得獎；伍獎強力掃地機器人，市價約399.99元，有10人得獎；陸獎高級氣炸鍋，市價約200元，有20人得獎；柒獎是100元Visa禮物卡，有25人得將。完整獲獎名單，可參閱美國味全網站：https://bit.ly/3y89Bvt。